Sénégal: La Banque mondiale préconise une "gestion méthodique" de la dette souveraine pour soutenir la reprise

Dakar — La crise sanitaire liée au Covid-19 s'étant "transformée en la plus grande crise économique mondiale depuis plus d'un siècle", la Banque mondiale (BM) préconise dans un nouveau rapport une gestion "méthodique et rapide" de la dette souveraine et "l'accès de tous aux services financiers pour soutenir le relèvement d'une pandémie historique".

Dans cette nouvelle étude intitulée "Rapport sur le développement dans le monde 2022 : la finance au service d'une reprise équitable", la BM estime qu'une plus grande transparence de la dette cachée et sinistrée peut réduire les risques financiers et soutenir la reprise à l'échelle mondiale.

Elle note que les pays en développement "sont confrontés à des risques croissants liés à la précarité financière engendrée par la crise de la Covid-19 et l'absence de transparence des données sur la dette", alors que "les poussées inflationnistes et les hausses de taux d'intérêt posent de nouveaux défis pour la reprise", le secteur financier par exemple devant être assaini.

Le rapport fait observer que les risques financiers "peuvent être masqués parce que les bilans des ménages, des entreprises, des banques et des administrations publiques sont étroitement liés".

De fait, "des niveaux élevés de prêts non productifs et de dettes cachées entravent l'accès au crédit et réduisent considérablement les possibilités de financement pour les ménages à revenus modestes et les petites entreprises", indique-t-il.

"Le risque est que la précarité financière favorise la propagation de la crise économique inflationniste et la hausse des taux d'intérêt. Le durcissement des conditions de financement à l'échelle mondiale et l'atonie des marchés intérieurs de la dette dans de nombreux pays en développement découragent l'investissement privé et freinent la reprise", déclare le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass.

"Il est essentiel d'œuvrer à l'élargissement de l'accès au crédit et de veiller à ce que les capitaux soient affectés de manière à stimuler la croissance. Cela permettrait à des entreprises de plus petite taille, mais plus dynamiques, et à des secteurs présentant un potentiel de croissance plus important d'investir et de créer des emplois", ajoute-t-il.

De fait, les ménages et les petites entreprises se trouvent "les plus menacés de perdre l'accès au crédit, alors que ce dernier renforce la résilience des ménages à faible niveau de revenu et permet aux petites entreprises d'éviter une liquidation, de rester en activité et, au bout du compte, de prospérer et contribuer à la reprise", lit-on dans le rapport.

"Dans les pays à faible revenu, l'augmentation spectaculaire de la dette souveraine doit être gérée de façon méthodique et rapide. L'expérience montre que le règlement tardif du surendettement souverain entraine des récessions prolongées, des pressions inflationnistes et la diminution des ressources allouées à des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et la protection sociale, ce qui a des effets disproportionnés sur les pauvres", fait valoir le rapport.

Il juge "essentiel d'assurer l'accès de tous aux services financiers pour soutenir le relèvement d'une pandémie historique".

Le document souligne que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, "50 % des ménages sont incapables de satisfaire leurs besoins de consommation de base pendant plus de trois mois".

Il invite par ailleurs à "une gestion anticipative des prêts en difficulté", beaucoup d'entreprises et de ménages ployant "sous une dette insoutenable à cause des baisses de revenus et de recettes".

La Banque mondiale attire de même "l'attention sur plusieurs domaines d'action prioritaires, dont la détection précoce des risques financiers". D'autant plus que "peu de pays ont la marge de manœuvre budgétaire et les capacités qu'il faut pour s'attaquer en même temps à tous les défis qu'ils rencontrent".