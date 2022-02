Sénégal: Mamadou Djité, parcours d'un homme "polyvalent" devenu maire de Thiès-Ouest

Thiès — Le nouveau maire de la commune de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, se présente comme un homme "polyvalent" et fait du cadre de vie ses concitoyens la priorité de son équipe.

Le nouvel édile est docteur en droit public et enseignant-chercheur dans plusieurs universités privées du pays.

En dehors de ses heures de cours, il fait de la consultance en tant que publiciste international dans des domaines aussi divers que les questions électorales, institutionnelles, de gouvernance et des relations internationales. Il a créé son cabinet de conseil après sa thèse de doctorat soutenue en 2020, à l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Ce Thiéssois "authentique" est né il y a 39 ans dans la cité du rail, qu'il n'a quittée que pour poursuivre ses études supérieures à Dakar.

"J'ai été +ndongo daara+ (talibé, élève coranique). J'ai fait toutes mes humanités à l'école coranique, où j'ai appris le Coran, les préceptes de l'islam et les sciences islamiques", raconte-t-il à l'APS.

Tout jeune talibé, il se souvient avoir parcouru les rues de Mbour 1, où il vit actuellement, pour mendier sa pitance.

Il a débuté ses études à l'école élémentaire Mamadou Diaw (ex-Château d'eau) à 6-7 ans, tout en fréquentant le "daara" de Oustaz Ndiambé Kaïré, un "serigne daara" (maître coranique) très connu de nombreux Thiessois.

Il se retrouve quelques années plus tard au CEM Mamadou Diaw, puis au lycée Malick-Sy où il obtient son baccalauréat.

Il s'inscrit alors à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, où il a soutenu une en 2020, sous la supervision et la direction du professeur Seydou Nourou Tall, vice-président du Conseil constitutionnel.

Recruté en 2010, comme vacataire, par le ministère de la Formation professionnelle, il enseigne pendant deux ans la législation au Centre de formation et de promotion des jeunes (CFPJ), érigée sur la route de Yarakh par l'ONG chrétienne YMCA (Young men christian association).

Mamadou Djité intègre ensuite l'Ecole nationale supérieure d'enseignement professionnel et technique (ENSEPT), à l'UCAD.

Il y décroche un certificat d'aptitude en enseignement secondaire professionnel et technique (CAESTP) au bout de deux ans (de 2012 à 2014), parchemin qui lui permet d'intégrer la fonction publique. "Depuis lors, je suis fonctionnaire de la hiérarchie A 1 de l'Etat du Sénégal", précise-t-il.

"Je suis quelqu'un qui est un peu polyvalent", note le nouveau maire de Thiès-Ouest, qui se prévaut d'une "petite expérience" dans le journalisme, comme chroniqueur et reporter pendant presque un an au quotidien Le Populaire, devenu Vox populi.

Il a aussi animé à la chaîne Mourchid TV une émission "très suivie", selon lui, dénommée "Le Banquet juridique". Un rendez-vous qu'il a lui-même conceptualisé, et qui est toujours diffusé, avec un autre présentateur.

Mamadou Djité a un lien très fort avec le monde universitaire. "Je suis par amour, un universitaire", dit-il, avant d'ajouter : "Mon rêve le plus grand, c'était de devenir un jour un enseignant dans le domaine universitaire".

En plus d'avoir été étudiant, son expérience comme tuteur dans le cadre de contrats de performance que l'UCAD avait signés avec la Banque mondiale, a beaucoup développé sa vocation universitaire.

Le rôle des tuteurs étant d'assurer un encadrement pédagogique aux nouveaux bacheliers et de les aider à s'adapter au milieu universitaire.

Engagement politique

Son engagement politique commence en 2005, avec la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (JDS), créée par Babacar Diop, l'actuel maire de la ville de Thiès.

"Je n'ai jamais été socialiste", tient à préciser celui qui était entré à la JDS par fidélité à Babacar Diop, dont il admirait les "valeurs" pour l'avoir observé à la tête du foyer du lycée Malick-Sy, puis de l'amicale de la faculté des Lettres. Il est "très juste, très intègre", témoigne-t-il.

"Le saut de la JDS au PUR (Parti de l'unité et du rassemblement) est venu de façon naturelle", explique-t-il, relevant que le type d'éducation qu'il a reçu fait qu'il ne peut "pas séparer la politique de la religion".

"C'est ça mon idéologie", insiste fièrement M. Djité, non sans relever que l'idéologie n'est rien d'autre que "la vision que vous avez du monde".

Rien d'étonnant alors, de le voir rejoindre le PUR, parti "fondé sur l'alliance entre la politique et la religion", et qui a à sa tête un chef religieux, lui qui considère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Maktoum comme son "maître à penser".

C'est à l'approche des élections locales du 23 janvier dernier que son chemin a encore croisé celui de Babacar Diop, dans la plus large coalition de l'opposition, Yewwi askan wi, où tous les deux avaient été investis candidats aux élections municipales par leurs partis respectifs.

Au lendemain de son installation mercredi dernier, le nouveau maire de Thiès-Ouest a dit prendre sa nouvelle fonction "avec beaucoup d'humilité". Faisant partie des moins connus des 15 candidats en lice, et parmi lesquels de grands noms du landernau politique thiéssois, comme Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Massaly, le ministre de l'Artisanat Pape Amadou Ndiaye, tête de la liste proportionnelle de Benno, il faisait figure d'outsider.

S'y ajoute que sa commune, Thiès-Ouest, abrite les domiciles d'Idrissa Seck, président du Rewmi et de Yankhoba Diattara, actuel ministre des Télécommunications et de l'Economie numérique.

"Quand vous avez en face ces ténors-là en politique et Dieu fait que soyez le vainqueur de cette élection, il faut rendre grâce à Dieu", dit-il.

Il voit dans sa victoire qui a "surpris plus d'un", une autre illustration de cette parole divine selon laquelle Dieu "donne le pouvoir à qui il veut et l'arrache à qui il veut, donne l'autorité à qui il veut et la retire à qui Il veut".

L'élu local appréhende sa nouvelle mission comme "une responsabilité énorme", au regard des "attentes" et "espoirs énormes" que les habitants de Thiès de façon générale et ceux de Thiès-Ouest en particulier fondent sur cette coalition.

"C'est quelque chose qui me fait trembler parfois quand je suis seul et que je pense à cette responsabilité", confie-t-il, disant toutefois compter sur l'aide de Dieu qui lui a confié cette "mission".

Au-delà des Thiéssois qui ont élu la nouvelle équipe, il dit tendre la main à tous ses concitoyens, pour qu'ensemble, ils aillent à "l'essentiel", à savoir satisfaire les besoins des habitants de leur commune.

Le cadre de vie comme "priorité numéro un"

Le cadre de vie est "la priorité numéro un" du nouveau conseil municipal qu'il dirige, dès lors qu'il avait battu campagne autour de la vision "Thiès-Ouest, une commune paisible et propre, une localité de bien-être harmonieux", avec le slogan "Thiès ouest bou bess ak ay lokho you yess" (Un nouveau Thiès Ouest entre de nouvelles mains).

L'axe prioritaire de ce programme de renaissance inclut l'éclairage public, le ramassage des ordures ménagères et l'aménagement d'espaces verts.

Concernant la question foncière, préoccupation majeure des Thiéssois de l'Ouest, il opte pour "la prudence", en raison, dit-il, de son caractère "très technique".

Il indique que son équipe se limitera, pour le moment, à "faire l'état des lieux de la gestion foncière dans cette commune", pour "éclairer la lanterne" des habitants sur ce qui a été fait et "ce que la plupart du temps les gens dénoncent comme des actes de prévarication et de spoliation foncières".

Se disant préoccupée par la préservation de l'environnement, la nouvelle équipe veut anticiper pour éviter que leur agglomération, ceinturée par deux cimenteries et des carrières de concassage, ne devienne invivable dans quelques années. La mairie veillera à léguer aux générations futures cette ville verte que les habitants de la capitale "enviaient" aux Thiéssois, assure-t-il.

"Je compte m'investir dans la préservation de l'environnement, avec des opérations de reboisement dans les artères de Thiès". Un "point-phare" de sa feuille de route est de transformer le boulevard reliant le rond-point Mbour 1 à l'aire de stationnement des taxis clandos, en passant près de l'hôpital Barthimée, en "une vitrine de Thiès Ouest".

Des espaces verts, des bancs publics, des restaurants et des aires de jeux y sont prévus.

Le nouvel édile estime que le budget de Thiès Ouest ne pourra pas supporter tous les investissements prévus dans son programme. Il était de 600 millions de FCFA en 2021, dont "pratiquement 150 millions d'investissements".

La grande partie du budget étant souvent utilisée dans les dépenses de fonctionnement, notamment pour payer des salaires, et pour faire du social au profit des couches défavorisées.

"Nous comptons exploiter d'autres possibilités dans le cadre de la coopération décentralisée et dans le domaine du partenariat public-privé, pour financer nos programmes de développement communal", dit-il.

La mairie devra aussi profiter d'autres niches fiscales, comme les activités culturelles et le secteur du logement, en expansion dans la commune, pour "recouvrer le maximum d'impôts" et financer son développement.

Elle compte mettre à contribution les étudiants locaux, pour identifier et suivre les immeubles, grâce aux nouvelles technologies, afin de "les faire passer à la caisse". "Il y a un prix (à payer) pour le développement".

L'appui à l'entreprenariat à travers les groupements de femmes et les ASC, sera aussi, selon lui, un moyen de lutter contre le chômage et d'assurer des rentrées d'argent.

Le nouveau maire qui croit beaucoup à l'intercommunalité, est d'avis que la formule d'avant 2008, suivant laquelle Thiès était une seule commune, doit être restaurée, grâce à une collaboration entre les maires des trois communes et de la ville.

"Ils doivent conjuguer leurs efforts", estime-t-il, ajoutant que leur appartenance à la même coalition qui les a portés aux affaires, devrait leur faciliter la tâche. D'ailleurs, les trois maires des communes et celui de la ville se sont entendus pour mettre en œuvre "un programme harmonisé", a-t-il dit.

La création d'une usine de traitement d'ordures, d'un cimetière musulman et chrétien, la modernisation des marchés et la création d'un club de basket font partie de ce programme unitaire.

"Le projet de relance des chemins de fer nous tient à cœur", poursuit-il, estimant que "Thiès ne peut être Thiès sans les chemins de fer".

Selon lui, les quatre maires comptent s'investir pour "poser sur la table" du prochain président issu de l'élection de 2024, cette "doléance majeure des Thiéssois", dont dépend l'avenir de la ville, de sa jeunesse, voire du pays en général.

"Nous sommes là pour apporter du changement positif", souligne Mamadou Djité, convaincu de la nécessité d'opérer des ruptures dans tous les domaines de compétences qui leur sont transférés.

"Il nous faut, a-t-il dit, rompre avec (les pratiques) de ces maires qui imposaient leur volonté à tous, ou qui venaient pour se servir et servir leurs proches, en oubliant le bas peuple". "Le pouvoir est fait pour servir et non se servir", assène-t-il.

Les nouveaux maires de Thiès qui n'ont "pas le droit de trahir ni de décevoir les espoirs des Thiéssois", cherchent à avoir "une mention honorable sur les langues de la postérité", a-t-il dit, empruntant l'expression à l'ancien maire de Thiès Idrissa Seck.

Faisant remarquer que la moyenne d'âge des quatre maires de Thiès est de 40 ans, une étape de la vie où les prophètes ont généralement été envoyés, il dit espérer qu'ils bénéficieront de cette "baraka", porteuse de changements et de rupture.