Afrique: Financement, inclusion financière, sécurité etc - La Bnde bien accueillie au marché central au poisson de Pikine

" On s'engage, comme on l'avait fait au départ, à bien accompagner le marché sur le volet institutionnel pour progresser davantage sur la formalisation, les procédures financières, la bancarisation entre autres ", déclare le responsable du département Etudes et finances inclusives de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) du Sénégal.

El Hadji Birane Diop, en l'occurrence, avec d'autres équipes de la Bnde s'est rendu au marché central au poisson de Pikine, samedi dernier. Face au directeur général dudit marché, M. Diop a indiqué : " Pour les femmes et les organisations professionnelles aussi, nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui va nous permettre de les accompagner financièrement. "

Il souligne dans la foulée que leur accompagnement va cibler les groupements. Et, dit-il, on laisser aux groupements le choix d'avoir le principe de solidarité et de bien s'accommoder de tout ce qui est solvabilité de la personne à financer. Car, explique-t-il, aujourd'hui, au sein des groupements, il y a une connaissance beaucoup plus approfondie des individualités. Et par conséquent : " Nous allons passer par ces groupements pour accompagner les acteurs du marché. "

L'autre élément, selon lui, est lié au montant des financements. En ce sens, il confie qu'avec le programme Soxali, on peut accorder aux groupements jusqu'à 60 millions de francs Cfa. Les financements de la Bnde touchent également les acteurs plus structurés à l'image de certains mareyeurs qui, selon M. Diop, ont eu à bénéficier, dans le cadre de leur partenariat avec la Der/Fj, de camions frigorifiques. " Nous comptons financer toute la chaine de valeur pêche avec, également, les pirogues en fibre de verre. ", renchérit El Hadji Birane Diop.

Avec ces pirogues, le directeur général du marché central au poisson de Pikine trouve qu'il y aura une augmentation de la capacité de prise. En plus, signale Kadialy Gassama, c'est durable parce que cela ne détruit pas la forêt et c'est plus sécurisant pour les pêcheurs. Pour les pirogues en bois, constate-t-il, il y a beaucoup d'accidents.

Pour M. Gassama, le financement des infrastructures aussi reste un élément très important notamment avec la chaine de froid, les fabriques de glace entre autres. Parce que, dit-il, la chaine de froid est fondamentale pour les marchés au poisson dans la conservation, la régulation.

En effet, il explique qu'il y a une période où le poisson est en abondance et les camions ne peuvent pas vendre leurs produits. Dans ces périodes, il soutient enfin qu'il est nécessaire d'avoir des unités de conservation pour réguler l'offre et la demande.

" Il y a d'énormes opportunités ici dans le marché au poisson de Pikine parce qu'il reçoit tous les jours 10 mille personnes. ", souligne M. Gassama. Selon lequel il y a des organisations très soudées et dynamiques au niveau du marché.

Pour lui, le potentiel économique est énorme avec les produits, notamment, de la Casamance et au-delà, les fruits et légumes etc. A côté du poisson, insiste-il, il y a d'autres produits qui animent les activités des commerçants dans le marché.

Par ailleurs, des acteurs du marché, notamment les femmes, les mareyeurs entre autres ont apprécié la présence et l'impact positif de la Bnde sur leurs activités. Pour une des agents du marché, " la Bnde a réglé le problème des rangs et de longues attentes pour le paiement des salaires, elle apporte la sécurité pour la conservation de notre argent et elle nous finance pour nos activités ".