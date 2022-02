Sénégal: Une cinquantaine d'agents du ministère de la Pêche décorés dans les ordres nationaux

Diamniadio — Une cinquantaine d'agents du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime ont reçu la médaille de l'Ordre national du lion ou celle de l'Ordre national du mérite, mardi, à Diamniadio (ouest), pour les services qu'ils ont rendus à la nation, a constaté l'APS.

"Il est de tradition républicaine bien établie de célébrer des citoyens sénégalais parmi les plus méritants, des agents de l'administration qui se seront particulièrement distingués dans leur manière de servir", a dit le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, lors de la cérémonie de remise des insignes aux récipiendaires.

Ces derniers ont également été faits chevaliers de l'Ordre national du lion ou du mérite par le président de la République pour le "concours décisif qu'ils ont pu apporter à la bonne marche [des] services" du ministère, selon Alioune Ndoye.

Ils vont "fièrement, et à juste titre, arborer (... ) les symboles de reconnaissance et de satisfaction parmi les plus significatifs de notre chère nation, que sont les Ordres nationaux du lion et du mérite", a-t-il ajouté.

L'Ordre national du lion est la plus élevée des distinctions nationales récompensant un mérite éminent acquis au service de la nation, a rappelé le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime.

L'Ordre national du mérite, a-t-il ajouté, constitue la sanction classique qui marque la satisfaction pour les services rendus par un haut fonctionnaire.

"La reconnaissance du mérite et d'un parcours professionnel, la reconnaissance de la loyauté d'un agent et de son apport dans le bon fonctionnement du service (... ) participe beaucoup à la motivation des agents", a souligné Alioune Ndoye.

C'est "une source d'épanouissement et de bien être socioprofessionnel chez l'intéressé", a-t-il dit.

"L'engagement, la détermination et le dévouement" des agents de son ministère, dont certains ont été décorés dans les ordres nationaux, ont permis de faire de la pêche et de l'économie maritime l'un des secteurs les plus dynamiques, les plus attractifs et les plus pourvoyeurs de recettes pour l'Etat, selon M. Ndoye.

Il a demandé aux récipiendaires de "s'évertuer à mériter chaque jour un peu plus cette reconnaissance, à maintenir le cap, à rester [concentrés] sur les objectifs du secteur, à demeurer engagés, dévoués et généreux dans l'effort".

M. Ndoye assure qu'il ne ménagera aucun effort pour mettre les agents du ministère dans les meilleures conditions de travail et d'exercice de leurs fonctions.