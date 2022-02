Congo-Kinshasa: Procès Chebeya et Bazana - la Haute Cour militaire entame le dernier virage des débats ce mercredi

La Haute Cour militaire entame ce mercredi 16 août le dernier virage des débats au procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Les parties civiles et prévenues plaideront ainsi pour conclure les débats puis le ministère public fera son réquisitoire, suivi des répliques des parties avant le prononcé du verdict.

Tout au long de ces débats qui se clôturent, plusieurs personnes ont défilé devant la barre sous divers statuts.

Sur les 9 personnes à la barre, 3 sont des prévenus et 6 autres des renseignants. Le major Paul Mwilambwe est prévenu d'association de malfaiteurs, terrorisme et désertion simple.

Jacques Mugabo est également prévenu de mêmes infractions mais en y ajoutant l'enlèvement transformé en assassinat.

Christian Ngoy Kenga Kenga, donneur des ordres et chef bataillon Simba de la police selon les dépositions des prévenus, a comme préventions l'assassinat, la désertion simple et la détention d'armes et munitions de guerre. Il a refusé de comparaitre après ses premières dépositions.

Jeancy Mulanga, Doudou Ilunga, Eric Kibumbe, le colonel Daniel Mukalayi, le général Zelwa Djadjidja et son subalterne Katebere sont tous des renseignants.

Après l'actuel procès, un autre aura lieu prochainement et où comparaitront comme prévenus Zelwa Djadjidja et Katebere. D'autres prévenus en cavale, Alain Kayeye, Bruno Soti et Hergile Ilunga sont aussi poursuivis pour le deuxième dossier au prochain procès qui devra recevoir des généraux et des personnalités citées.