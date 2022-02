Mali: BRVM - Baisse de la grande majorité des indicateurs clés de la Bourse

A l'exception de la capitalisation du marché des obligations, la grande majorité des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse au terme de la journée du mardi 15 février 2022.

L'indice composite a ainsi cédé 0,23% à 209,58 points contre 210,06 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 10, a cédé 0,73% à 158,44 points contre 159,60 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 14,59 milliards de FCFA avec un niveau passant de 6323,334 milliards de FCFA la veille à 6308,744 milliards de FCFA ce mardi 14 février 2022.

En revanche, celle du marché des obligations a terminé la séance de cotation en hausse de 1,778 milliard de FCFA à 7506,733 milliards de FCFA contre 7504,955 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est aussi en baisse, s'établissant à908,393 millions de FCFA contre 7,679 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 1 910 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 035 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 875 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 1 200 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 4,23% à 7 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 4,76% à 20FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 4,61% à 725 FCFA), Servair Abidjan (moins 3,32% à 1 600 FCFA), BOA Niger (moins 2,99% à 5 510 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 1 600 FCFA).