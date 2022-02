Congo-Kinshasa: Election des gouverneurs au Maniema - aucune candidature déposée lors de la seconde phase

Aucun dossier de candidature n'est déposé, moins encore le retrait des formulaires par les politiciens au Bureau de réception et traitement des candidatures (BRTC).

Le secrétaire exécutif provincial de la CENI- Maniema, Emile Dimoke Tambwe espère que d'ici le 23 février, les candidats viendront lors de cette seconde opération. Car, indique-t-il 6 dossiers des candidatures ont été enregistrés lors de la première opération.

" Nous avons repris le 13 février, cette activité va s'étendre jusqu'au 23 courant et depuis la reprise aucun dossier de candidature déposé, aucun retrait de formulaires, nous attendons, donc la situation reste telle qu'elle. De toutes les façons, c'est la suite des activités que nous avons réalisées précédemment. Nous continuons et après les dépôts des dossiers des candidatures, on va devoir respecter l'échéance de retrait des dossiers des candidatures, la substitution des dossiers des candidatures et par la suite nous allons transmettre les dossiers à Kinshasa pour publier les listes des candidats gouverneurs. Pour les accréditations, le bureau est ouvert depuis le 7 février ", a expliqué Emile Dimoke Tambwe.

Il a, par ailleurs, annoncé l'arrivée d'un membre du centre national de traitement pour l'encodage de ces dossiers :

" Je crois que jusque maintenant, il n'y a pas des conséquences parce que nous avons déjà enregistré 6 dossiers de candidature. Nous allons encoder parce que nous venons d'accueillir un collègue du centre national de traitement, qui vient d'arriver ce jour et nous allons commencer à encoder les dossiers des candidatures. Quel est le dossier qui est conforme et non conforme et ceux qui sont intéressés par la chose, ils viendront déposer leurs dossiers de candidature ".