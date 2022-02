Congo-Brazzaville: Distinction - Le colonel Aline Olga Lonzaniabeka récompensé

La cérémonie de reconnaissance et de décoration du colonel Aline Olga Lonzaniabeka des Forces armées congolaises (FAC) par l'ONG MB production, pour ses efforts socio-professionnels et intellectuels, a eu lieu en fin de semaine dernière à Brazzaville, dans la salle des conférences de l'auditorium du ministère des Affaires étrangères.

L'organisation internationale culturelle, sociale, éducative, sportive et du développement " MB Production ", qui a pour mission de primer l'excellence, a reconnu et décoré le colonel Aline Olga Lonzaniabeka pour ses actions sur les plans social, professionnel et intellectuel (littéraire), en présence des ministres de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Aphabétisation, Jean-Luc Mouthou ; des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa et de l'Économie forestière, Rosalie Matondo. Pour sa distinction, elle a reçu les attributions du pouvoir, constituées d'un diplôme d'honneur, d'une carte de membre d'honneur, d'une écharpe de commandement, d'un logo de l'ONG, d'un bouquet de fleur ...

Le manager de l'ONG MB Production, Médard Mbongo, dans son témoignage à l'endroit de la récipiendaire, a loué ses qualités et son altruisme. A cet effet, il a émis un souhait : celui de voir cette dame de qualité être élevée au grade de général des FAC.

Ravie de cette distinction, le colonel Aline Olga Lonzaniabeka a remercié l'ONG internationale MB Production pour l'avoir choisie comme récipiendaire. Elle a également remercié les membres du gouvernement et exprimé sa reconnaissance au président de la République ainsi qu'à la première dame du Congo qui soutiennent l'action des femmes en général et des femmes de la force publique en particulier.

Une décoration qui fait la fierté des femmes

Le ministre Jean-Luc Mouthou a souligné que c'est à travers ses ouvrages que l'ONG internationale MB Production a primé le colonel Aline Olga Lonzaniabeka, pour ses actions au profit de la femme de la force publique. L'ouvrage " Paix et sécurité en Afrique : rôle des femmes-soldats " épouse son temps. Il intègre le thème à la mode, la parité Homme-Femme, résultante du principe constitutionnel : égalité des sexes.

" Ici, c'est le rôle de la femme soldat sur le théâtre des opérations militaires, au rétablissement de la paix et la sécurité sur le continent africain qui est en exergue. Penser à cette démarche, il faut saluer l'action diplomatique de notre pays dans ce contexte et particulièrement la volonté du président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui œuvre depuis de nombreuses années à promouvoir la stabilité et la paix en Afrique, tout en participant au multilatéralisme ", a-t-il déclaré.

A propos de ses publications, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, a encouragé Aline Olga Lonzaniabeka qu'elle considère comme l'ambassadrice des femmes de la force publique à continuer à écrire.

Pour la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, la décoration reçue par le colonel Aline Olga Lonzaniabeka, de la part de MB Production, résulte incontestablement de l'excellence qu'elle incarne. Tout en la félicitant, la ministre a déclaré : " Colonel, vous assumez avec honneur et fierté les missions qui vous sont assignées. Vous êtes assurément un modèle, un exemple à suivre pour le corps paramilitaire des Eaux et forêts et Ecofac qui comptent également en leur sein des femmes engagées au milieu des hommes dans la préservation de notre patrimoine biologique ainsi que la sécurité là où les braconniers font crépiter les armes dans notre faune ".

En rappel, Aline Olga Lonzaniabeka a reçu sa formation initiale d'officier à l'Académie militaire Marien-Ngouabi. Elle fait partie de la septième promotion de cette académie qui constitue la première expérience féminine formée à cette prestigieuse école (1998-2001). Elle est titulaire d'un master en management des ressources humaines, d'un autre en études diplomatiques et stratégiques obtenu à l'Inseecu en France, et troisième master en stratégie, défense et conflits armés.