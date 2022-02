Ile Maurice: Fact-finding committee - "Laissez-nous faire notre deuil", disent les proches des dialysés morts

Que contient le rapport du "Fact-Finding Committee" sur la mort des patients dialysés pendant la pandémie ? Question que se posent les proches de ceux décédés. La "Renal Disease Patients Association" a, elle, fait appel au Premier ministre pour que le rapport soit rendu public.

Cela fera un an dans quelques semaines depuis que ces familles ont perdu l'un des leurs foudroyés par le Covid-19. Ces derniers, tous patients dialysés à l'hôpital de Souillac, ont connu une fin tragique. Et leurs proches n'arrivent pas à faire leur deuil car trop de zones d'ombre subsistent. Le rapport du Fact Finding Committee (FCC) se fait lui toujours languir, au grand dam de tous...

Dans une lettre adressée au Premier ministre, Pravind Jugnauth, le secrétaire de la Renal Disease Patients Association, Bose Soonarane, indique qu'il attend des réponses. Ce dernier, comme les 11 membres de ces familles qui ont perdu l'un des leurs, veut des explications.

Le triste épisode, qui a débuté le 26 mars 2021, restera à tout jamais gravé dans les mémoires de ces patients dialysés. Du passage de l'hôtel Tamassa à la perte d'un proche, ces personnes ne savent plus à quel saint se vouer. "Quand on avait mis en place ce FFC qui allait faire la lumière sur les conditions qui ont existé à cette période, on était soulagés. Mais déjà deux mois depuis que le rapport a été soumis au ministère de la Santé et nous sommes toujours au point de départ", avance Bose Soonarane. Pour cause, rien n'a fuité depuis la soumission du rapport.

Du coup, plusieurs questions restent en attente. Est-ce que le rapport est à ce point "damning" et ne peut être rendu public ? Est-ce que les manquements sont sans appel ? Autant de questions en suspens... "Raison pour laquelle je sollicite l'aide du Premier ministre dans cette affaire. On lui demande d'intervenir afin de rendre ce rapport public, d'autant plus que cela pourra permettre à plusieurs personnes de faire leur deuil." C'est le cas de la famille Jeebun. Kevin Hanzary soutient qu'à ce jour, les effets personnels de son beau-père, Neman Jeebun, sont toujours introuvables. "J'ai entrepris des démarches auprès de l'hôpital de Souillac pour ré- cupérer les effets personnels de mon beaupère, mais presque dix mois après, c'est toujours impossible", déplore-t-il. Lui et d'autres membres de la famille espèrent découvrir quels sont les manquements qui font que ce rapport tarde à être publié. "Il (son beau-père) était dialysé mais respirait la joie de vivre. Il allait même faire ses exercices de plongée sans aucune difficulté."

Pour rappel, c'est l'ancienne juge Deviyanee Beesoondoyal qui a pré- sidé le FFC. Elle a été assistée par le Dr Pierrot Chitson et le Dr Soobodsing Mareeachalee. Leur enquête de- vrait mettre en lumière si les patients décédés ont reçu le traitement approprié, les circonstances entraînant le décès de ces onze patients ou encore de découvrir s'il y a eu un acte de négligence qui a entraîné la mort de tout patient dialysé, entre autres...

Sollicité à maintes reprises, le ministère de la Santé n'a toujours pas donné suite à nos requêtes concernant l'éventualité que ce rapport puisse être rendu public...