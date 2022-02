Congo-Kinshasa: Les vérités de Muleka sur son départ du Standard de Liège

L'interview de Jackson Muleka dans la presse belge suscite moult commentaires.

Le nouveau joueur de Kasimpasa en Turquie a été buteur et passeur décisif dès sa première apparition contre Alanyaspor (5e au classement de Turquie). Entré en jeu à la 58e mn, il a offert la passe décisive à la 65e pour l'égalisation de son club mené, avant de marquer à son tour à la 68e mn.

Le match s'est achevé sur un nul de deux buts partout, et Muleka s'est vu offrir la note de 8.8, finissant le match avec trois tirs cadrés, deux dribbles et cinq passes réussis sur cinq, cinq duels au sol remportés sur six, et un duel aérien remporté sur trois. Des statistiques très prometteurs pour l'attaquant congolais dans Kasimpaça, actuel 14e au classement avec 28 points, avant la prochaine journée contre Konyaspor de son compatriote Paul-José Mpoku, le 18 février.

Après cette première apparition de facture avec Kasimpasa, l'ancien buteur du Tout Puissant Mazembe, dans une interview au média belge sudinfo.be et reprise dans plusieurs autres médias du pays plat, a tenu à donner sa version des faits sur son départ, en prêt sans option d'achat, du Liège vers la Turquie. " Ce choix d'avoir opté pour le club liégeois, je ne le regretterai jamais, même si le traitement que m'ont réservé les dirigeants m'a terriblement déçu. N'inversons pas les rôles, c'est le Standard qui m'a poussé vers la sortie.

Dire le contraire, c'est travestir la réalité. J'ai tout de suite compris, lorsque le mercato s'est ouvert, que la direction avait décidé que je devais partir. Comment interpréter les choses autrement lorsque vos dirigeants passent des coups de fil à d'autres clubs pour qu'ils m'appellent et m'incitent à les rejoindre ? ", a-t-il rétorqué, contredisant la version du coach des Rouches le franco-slovène Luka Elsner selon laquelle Muleka voulait partir. " C'est faux. Je le répète, moi, au départ, je voulais rester, pour aider le Standard à s'en sortir et à repartir du bon pied. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice, assumer mes responsabilités ", a soutenu l'attaquant international congolais.

Et d'ajouter sans langue de bois : " Je n'ai jamais eu le sentiment d'entrer dans les plans de Luka Elsner, alors que je bossais dur, Klaus peut en dire autant, c'est un peu comme si Joao (Klaus) et moi-même faisions perdre chaque semaine l'équipe, mais je constate que cela ne va pas nécessairement mieux depuis que nous ne sommes plus là ".

L'on a appris que Jackson Muleka n'était payé que cinq mille euros brut par mois au Standard, salaire minimum pour un joueur extracommunautaire. " J'espérais légitimement, après ma première saison, ponctuée par douze buts inscrits toutes compétitions confondues, que mes efforts seraient récompensés et que mon salaire serait revu à la hausse. Celui-ci ne l'a jamais été. On en a encore discuté à la fin du mois de décembre, pour arriver à une proposition de revalorisation qui a été balayée dès l'instant où j'ai refusé de m'en aller sur la base d'un prêt. Et notamment à Saint-Trond où j'aurais pourtant pu gagner... neuf fois plus qu'à Sclessin ", a révélé le joueur.

Il a lâché : " Le Standard est un bon club, mais qu'il y a à l'intérieur de mauvaises personnes qui ne savent pas reconnaître le boulot des autres. Depuis mon départ d'Afrique, je me suis toujours donné corps et âme pour ce club, mais j'ai bénéficié en retour de très peu de considération, à l'image du contrat de merde (sic) que j'avais et que j'ai toujours là-bas".

Quant à son retour au Standard au terme du prêt, Jackson Muleka a indiqué : " Je sais que cela va être très compliqué de rentrer au Standard, même si je suis encore lié contractuellement à ce club. Et que ce sera difficile de croiser à nouveau le visage de certaines personnes ".

Ne craignant pas une possible sanction suite à ces propos, il a confié : " Pour quelle raison serai-je sanctionné ? Je ne dis que la vérité et il est important que les supporters du Standard la connaissent. Pour le reste, on verra plus tard, dans quelques semaines. Aujourd'hui, je veux me concentrer à fond sur Kasimpasa et donner à ce club tout ce que je peux lui apporter ".

L'on attend voir la suite de la prestation de ce joueur formé à l'académie du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, l'Ecofoot Katumbi, et qui a été meilleur buteur de la Ligue des champions en Afrique avec Mazembe, avant de prendre la direction du stade Sclessin de Liège en 2020. Il a inscrit quinze buts en cinquante-quatre matches, et a connu des moments difficiles dus aux blessures, relégué le plus souvent sur le banc des remplaçants. Il relance donc sa carrière à Kasimpasa, en Turquie.