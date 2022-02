Afrique: Bounkani - Kaba Nialé offre "Bonjour Tour 2022" à la population

Les populations de la région du Bounkani ont pris d'assaut le complexe sportif de Bouna pour vivre un spectacle inédit, celui de "Bonjour Tour 2022" de la Rti, à Bouna.

À l'invitation de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, le dimanche 13 février 2022, Kerozen Dj, Dj Mix, Magnific, Chuken Pat, Phylo, Manasse 1er, Papitou et plusieurs autres artistes locaux ont enflammé l'espace sportif, noir de monde.

Visiblement heureuse de la très grande mobilisation, la marraine, par ailleurs fille de la région, a exprimé sa joie et remercié les cadres et élus pour leur présence. " Je voudrais, très sincèrement remercier la population pour cette forte mobilisation. Remercier également les élus et cadres pour leur contribution, signe de fraternité et de grandeur. Cette cérémonie a pour principal objectif de rassembler davantage et permettre une cohésion sociale plus prononcée ", s'est exprimée Kaba Nialé.

La " Princesse du Bounkani " a remercié les agents de la Rti et leurs encadreurs pour avoir effectué "la très longue traversée" pour arriver à Bouna.

Moment propice et favorable à la fraternité, à la convivialité, elle en a profité pour lancer un message d'union, d'entente aux cadres et à toute la population du Bounkani.

Les populations n'oublieront jamais cette soirée historique parce qu'elles ont vu, pour la toute première fois, depuis 15 ans d'existence, "Bonjour Tour" à Bouna, avec la prestation de leurs artistes de renom.

Notons, en outre, les présences remarquables du Préfet de région et tout le corps préfectoral, le représentant du Roi, les députés et maires de la région, et les autorités traditionnelles et coutumières.