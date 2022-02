Cote d'Ivoire: Abidjan, le 15 Février 2022, itel lance sa série A58, " afin que le monde soit plus grand à vos yeux "

" L'A58 est le premier téléphone portable à écran complet 6,6" HD Waterdrop à la mode et de grande taille qui satisfait mieux l'équilibre des clients. " Afin de satisfaire au mieux aux appétits technologiques grandissant, itel a procédé ce 15 février 2022 au lancement de la série A58. Le constructeur de feature phones et de smartphones connu pour sa forte adaptabilité au rapport qualité-prix, acte ainsi sa toute première sortie de téléphone intelligent en cette année 2022.

L'A58 se caractérise par un écran plus grand (6.6 pouces HD+ Waterdrop). Ce qui donne un ratio d'écran élevé de 90 %, avec conception d'écran 2.5D " pour que le monde soit plus grand à vos yeux. " Soutient son promoteur. Mais aussi pour procurer ; ajoute-t-il ; davantage d'agréables surprises ainsi qu'une expérience visuelle plus immersive aux utilisateurs.

Ce téléphone garanti également un confort emmené par son aspect doré doublé du design plein écran Waterdrop A58 avec bord incurvé. En outre l'A58, fort de sa résolution HD+ 1612*720, à en croire son fabriquant, fait la promesse d'une restauration plus réaliste des détails, rendant ainsi chaque image, chaque cadre plus clair et plus vivant.

L'autre atout est sa résistance. Une grande batterie de 4000 mAh pour vous accompagner plus longtemps et vous apporter plus de sécurité. En clair ce sont 28 jours de temps de veille, 121 heures de lecture musicale, 21 heures d'appel sans oublier les 15 heures de lecture de vidéo offertes. Aussi l'économie de batterie de l'A58 vous permet de bénéficier de 2 heures de divertissement supplémentaires par rapport à une batterie normale de 4000mAh. En sommes vous avez avec cette dernière trouvaille la certitude de 10 jours de résilience. Résistance aux chutes ordinaires, étanche à la poussière et à l'humidité font aussi partie de ses caractéristiques.

Un appareil mis au diapason de la mode : design de texture unique ; couleur tendance à l'effet d'amplifier le plaisir de la vue et la tenue de l'A58. Et si pour les férus de photographie, selon son constructeur, le grand objectif de l'A58 est équipé de pixels 5MP+AI Selfie pour vous aider à enregistrer clairement les beaux moments. Côté stockage, les chiffres sont les suivants : 16GB ROM+1GB RAM. Avec Freezer et Phone Boost, des applications qui garantissent la rapidité du téléphone; de quoi sauvegarder plus de 8000 photos.

À propos de la marque itel

Établie depuis plus de 10 ans, itel est une marque de téléphonie mobile d'entrée de gamme et fiable pour tous. Adoptant " Enjoy Better Life " comme philosophie de marque, la mission d'itel est de fournir à tous une technologie de communication mobile économique. itel contribue à faciliter la technologie en permettant aux consommateurs de se rapprocher et de bénéficier de leurs connexions sociales. Après plus de 10 ans de développement, itel a étendu sa présence dans plus de 50 marchés émergents dans le monde.