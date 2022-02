Afrique: Équipements médicaux - Les dirigeants de clinique privée renforcent leurs capacités d'accès au financement

La société de financement internationale (Sfi) a organisé un atelier- débat réunissant les dirigeants de clinique privée. Et ce, pour les outillés et renforcer leur capacité d'accès au financement. La rencontre s'est tenue, le lundi 14 février 2022 à Sofitel Hôtel ivoire à Cocody Abidjan.

Il faut noter que le programme pour l'accès aux équipements médicaux en Afrique est une plateforme conçue pour mettre en relation les entreprises du secteur de la santé qui ont besoin d'équipements médicaux, les fabricants d'équipements et des institutions financières.

Il s'exécute à travers des mécanismes de partage des risques entre la société financière internationale et les banques partenaires, afin que ces derniers octroient aux entreprises éligibles du secteur le financement nécessaire à l'acquisition d'équipements de pointe auprès des fabricants ayant adhéré à l'initiative. Le programme devrait permettre de fournir un financement de 300 millions de dollars au total aux pme dans le secteur de la santé.

Selon Olivier Buyoya représentant de la société de financement internationale (Sfi) en Côte d'Ivoire le programme vise à aider les pme du secteur à améliorer le processus d'acquisition d'équipements médicaux, leur gestion financière et la planification de leurs activités. Il vise également les institutions financières participantes à renforcer leurs compétences en matière d'octroi de crédit pour le secteur de la santé.

Pour Olivier Buyayo malgré qu'en Côte d'Ivoire, le secteur de la santé a fait des progrès remarquables au cours de la dernière décennie. De nombreux indicateurs de santé restent inférieurs aux moyennes mondiales et africaines. " Aujourd'hui l'espérance de vie est de 57,8 ans pour les hommes et de 59,1 ans pour les femmes en 2019, ce qui reste inférieur à la moyenne sur le continent africain qui est respectivement de 63 ans et 66 ans. " a-t-il indiqué

Pour sa part Dr Joseph Boguifo président de l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire (Acpci) a indiqué que le but de réunir tous les patrons de clinique privée de Cote d'ivoire est, d'emblée, d'échanger sur l'ensemble des sujets sensibles. Et ce, pour que les acteurs de santé au cours de l'année 2022 trouvent une solution qui va permettre d'assurer une santé de qualité dans le pays à travers, notamment l'équipement des plateaux techniques et le financement. Il a toutefois encouragé les uns et les autres à s'approprier pour mieux améliorer leur milieu de travail, assainir leur environnement et surtout à assurer une qualité de soins aux patients ainsi qu'une sécurité durable.