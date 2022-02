Cote d'Ivoire: 2e édition du gala des amoureux - Des conseils donnés aux couples

" Dans le mariage un plus un, égal à un. Quand on parle d'amour, on doit regarder dans le même sens, on doit fusionner, être en harmonie, être des complices. Il doit avoir de la communication ". Une instruction de Nel Jamila, spécialiste en développement personnel et en gestion matrimoniale. Elle l'a proposé aux couples le samedi 12 février 2022, lors du gala des amoureux initié par AB Communication et Bokoro Sagesse au Boulay Beach resort (BBr) à Abidjan.

Nel Jamila a indiqué que le couple doit être vrai, idéal, authentique et particulier. Il ne doit pas chercher à copier un idéal, mais plutôt vivre selon les besoins, les désirs et les aspirations de l'autre.

Pour sa part, le coach en développement personnel et financier, Bokoro Sagesse, a relevé que ce gala est une contribution pour repousser les limites du divorce en leur donnant des rudiments pour une vie harmonieuse dans le foyer.

Il a, entre autres, axé ses conseils sur la gestion financière, l'une des principales causes de divorce, selon lui.

Le pari d'aider les couples à régler l'une des causes des nombreux divorces dans les foyers, Bokoro Sagesse l'a réussi. Car il a eu une véritable mobilisation des couples qui ont effectué nombreux le déplacement sur l'île.

Apporter quelques éléments de réponses à la problématique des divorces de jeunes couples en Côte d'Ivoire et indiquer la voie à suivre aux couples en quête de stabilité financière, a été l'objectif principal de ce gala. Qui a également été marqué par un dîner soutenu par des prestations artistiques. Les " Valentins " et amoureux qui y ont effectué le déplacement sont repartis avec de beaux souvenirs