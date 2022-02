Afrique: Sommet UA/UE - La participation du Polisario, une affirmation de la réalité irréversible de l'Etat sahraoui

Bruxelles — Le membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne (UE), Oubbi Bouchraya El Bachir, a affirmé que la participation de la République sahraouie au sommet de partenariat Europe-Afrique venait confirmer que l'Etat sahraoui "est une réalité nationale, continentale et internationale irréversible".

Dans une déclaration à l'APS sur la participation de la délégation sahraouie aux réunions du sommet UE- UA qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février, M. Oubbi Bouchraya a indiqué que "la délégation sahraouie participe pour la deuxième fois à la réunion après le sommet d'Abidjan tenu les 29 et 30 novembre 2017, vu que la République sahraouie est membre fondateur de l'UA, jouissant de tous les droits et devoirs comme tout autre membre".

Sur le plan juridique, notamment pour ce qui est des richesses naturelles, M. Oubbi Bouchraya a soutenu que la présence de la RASD à ce Sommet constitue un coup sévère assené aux projets de l'UE qui tente de contourner la souveraineté du peuple sahraoui en poursuivant la spoliation de ces richesses avec l'occupant marocain.

Il a relevé que la présence du Président sahraoui Brahim Ghali dans ce sommet, montre en cette circonstance et après la reprise de la lutte armée entre le Maroc et le front Polisario, "un message de détermination et de résilience de la direction sahraouie attachée à la souveraineté nationale en œuvrant à renforcer la présence diplomatique sahraouie".

Le sommet UE-UA tiendra cette année sous le thème "Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030" pour examiner nombre de questions intéressant les deux continents.