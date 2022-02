Algérie: Industries électriques - décisions présidentielles encourageantes

Alger — Les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la relance de la filière des industries électriques, prises lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, sont "réconfortantes" et à la fois "encourageantes" pour en faire une "filière modèle" à l'avenir, a indiqué mardi à Alger, le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie, Abdelaziz Guend.

"Les décisions du Président Tebboune, relatives aux industries électriques, prises lors du dernier Conseil des ministres, nous confortent et nous encouragent dans notre vision et démarches pour aller de l'avant et faire de la filière électricité, une filière modèle", a déclaré M. Guend sur les ondes de la Chaîne II de la Radio Algérienne.

Pour une relance effective de la filière électricité, ce responsable a cité, notamment, un projet de création d'un cluster électricité qui, a-t-il dit, "regroupera tous les acteurs et producteurs du domaine afin de mieux s'organiser et de s'entraider pour faire face aux aléas qui freinent l'élan de cette filière".

Il a également évoqué un projet de création d'un centre technique dédié à l'électricité et l'électronique, pour que la filière soit "la plus homogène et compacte possible entre ces différents acteurs".

A ce propos, M. Guend a fait savoir que ce recensement "déjà entamé", aura dès mercredi une "dimension nationale" et sera "lancé officiellement".

Il a souligné que ce recensement concernera "tous les producteurs dans le domaine de l'électricité, qu'ils soient du secteur public ou privé" et permettra d'"identifier, le plus tôt possible, tous les acteurs de la filière électricité à l'échelle nationale afin d'assurer, entre autres, une meilleure orientation des investissements dans ce domaine et se préparer aussi à l'exportation".

Par ailleurs, en réponse à une question sur le principal mécanisme sur lequel doivent reposer les entreprises nationales pour apporter de la richesse au pays et contribuer à sa relance économique, M. Guend a évoqué "une gouvernance rationnelle, avisée et avertie qui vit la situation du pays et suit son développement économique, tout en restant attentive à ce qui se passe à l'international".