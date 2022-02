Algérie: Ciment - Les entreprises et les sociétés de transport appelées à faciliter l'exportation

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a appelé les responsables des entreprises et sociétés de transport ainsi que les entreprises portuaires à assurer les moyens et les équipements nécessaires pour faciliter l'exportation, et à oeuvrer en coordination avec les producteurs de ciment et de clinker, à l'élaboration d'une feuille de route commune en vue de développer cette activité, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une rencontre qu'il a présidée lundi et à laquelle ont pris part des cadres du ministère, des PDG de groupes de transport, des directeurs d'entreprises de transport logistiques avec des représentants de producteurs de ciment à travers le pays (Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), le groupe Lafarge Algérie, Biskria Ciment ainsi que la société Cilas), selon la même source.

La rencontre a porté sur le rôle des transports dans la facilitation de l'opération d'exportation du ciment et du mâchefer au niveau des ports nationaux. Le ministre a rappelé la politique du gouvernement notamment les instructions du président de la République dans ce domaine.

M. Bekkaï a mis en exergue le rôle efficient du secteur des transports dans la réussite de l'opération d'exportation, toutes étapes confondues, précise le communiqué.

Le marché national enregistre un excédent de production de ces deux matériaux, lequel est exporté vers le marché extérieur.

En 2021, 6,4 millions de tonnes de ciment et de clinker ont été transportées et exportées à travers les ports nationaux. Les opérateurs économiques ambitionnent d'exporter 10 millions de tonnes en 2022.

Afin d'atteindre cet objectif, le ministre a appelé les responsables des entreprises de transport et des établissements portuaires à réunir tous les moyens et équipements nécessaires pour faciliter l'exportation et à travailler en coordination avec les producteurs de ciment et de clinker pour élaborer une feuille de route commune comprenant toutes les propositions et solutions possibles pour développer et pérenniser l'exportation et accroître la part de l'Algérie sur le marché régional et international.