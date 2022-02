Algérie: APN - L'AAST, une instance de réflexion, d'expertise et de consultation

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, mardi à Alger, que l'Académie algérienne des sciences et technologies (AAST) se voulait une instance "de réflexion, d'expertise et de consultation" dans divers domaines scientifiques et "un partenaire" pour les institutions de l'Etat.

Présentant un projet de loi définissant l'organisation, la composante, le fonctionnement et les missions de l'AAST devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance présidée par le vice-président de l'APN, Merah Salim, le ministre a précisé que l'AAST est "une instance de réflexion, d'expertise et de consultation dans divers domaines des sciences et des technologies modernes".

Le ministre a indiqué que ce projet de loi vient "renforcer le travail de cette instance scientifique et technologique ayant un caractère différent en termes de sa composition et des conditions et normes d'acceptation de ses membres et de ses missions, de toutes les autres instances publiques activant dans le champ des sciences et de la recherche scientifique ".

Les membres fondateurs de cette instance au nombre de 46, ont été " sélectionnés sur la base des normes d'excellence, en termes de recherches, de publications et d'autres contributions dans les domaines de leurs compétences ", ainsi qu'au regard " de leur grade universitaire au rang de professeur dans les universités, les écoles, les grands instituts, les centres et les laboratoires de recherche nationaux et étrangers, parmi lesquels des personnalités algériennes représentant l'élite scientifique à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui ont prouvé leur mérite ", a tenu à souligner M. Benziane.

Créée en vertu du décret présidentiel 15-85 du 10 mars 2015, cette Académie consacrée dans la Constitution par l'article 218 est constituée, outre les 46 membres fondateurs, "de 154 membres choisis graduellement par leurs paires lors des sessions l'Assemblée générale de l'Académie.

L'Académie compte des filières spécialisées dans les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences médicales et biologiques, l'agriculture, les nouvelles technologies, les ressources en eau, l'environnement, le génie civil, l'architecture, l'urbanisme et la physique nucléaire, a-t-il expliqué.

L'Académie contribue à la diffusion et la vulgarisation de la culture scientifique et technique à travers le rapprochement des sciences de la société en se servant des moyens adéquats. Elle contribue à la promotion de la vie scientifique et technologique et au soutien de la production des connaissances et des informations, notamment à travers le décernement des prix et médailles, outre les actions de coopération et les échanges nationaux et internationaux entre les différents organes scientifique et technologique, et ce de concert avec le département chargé de la coopération internationale.