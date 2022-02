Algérie: Lancement de la plateforme numérique du lexique journalistique en tamazight

Alger — La plateforme numérique du lexique journalistique en tamazight "Taghamsa", créée par le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) en collaboration avec le ministère de la Communication, a été lancée officiellement mardi à Alger.

La cérémonie de lancement de cette plateforme a été présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, en présence du Directeur général de la Radio nationale, Mohamed Baghali, du directeur du Centre international de presse (CIP), Raouf Maamri, et du Secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad.

A cette occasion, M. Bouslimani a précisé que cette plateforme numérique "vise à contribuer à la promotion et à la diffusion du Tamazight en tant que langue nationale et officielle que l'Etat s'emploie à promouvoir et à développer dans toute sa diversité", ajoutant qu'"elle incarne la politique de numérisation de l'administration et des institutions prônée par l'Etat".

"Tout un chacun doit assurer le meilleur usage de la langue et de la numérisation pour promouvoir l'image de l'Algérie et faire face à la guerre électronique dont elle est la cible, eu égard à ses triomphes aux plans intérieur et extérieur".

La plateforme "Taghamsa" qui veut dire "la presse" intervient pour la mise en œuvre la Convention-cadre signée entre le HCA et la Radio nationale en mai 2021 et la mise en application de la recommandation issue de la session de formation organisée en partenariat entre ces deux organes à l'occasion de la manifestation "L'Algérie dans le cœur" tenue à Boumerdes du 5 au 8 juillet 2021, précise M. Assad.

Plus de 30 journalistes et producteurs qui utilisent la langue amazighe au niveau des radios locales et de la chaine 2 diffusée en langue amazighe dans ses différentes variantes (kabyle, chaoui, zénète et targui) ont bénéficié de cette session et sont appelés à enrichir cette plateforme.

Cette session a permis à ces journalistes d'acquérir des connaissances sur la langue amazighe et son usage dans le travail radiophonique.Pour sa part, le gérant de la plateforme, Boudjemaa Mamouni, journaliste à la radio de Chlef et chercheur universitaire, a fait savoir que ladite plateforme était un guide de vocabulaire et de terminologie médiatique en tamazight établies de manière participative entre les journalistes participant à la session de Boumerdes qui sont en mesure de recueillir et de mettre à jour des concepts et des données ayant trait au secteur des médias, et ce, dans toute la diversité du tamazight et des types d'écriture, à savoir en tifinagh, en arabe et en latin.

Selon le même intervenant, le principe de fonctionnement de cette plateforme consiste en la collecte et la présentation de termes et de terminologies médiatiques qui sont vérifiées et approuvées par la suite par des linguistes académiciens avant d'être enfin publiées par le Commissariat sur le site électronique de la plateforme "taghamsa.hcamazighite.dz" et prêtes à être utilisées par les journalistes et autres.

Elle vise également à recueillir et à classer un nombre maximum de termes et de terminologies les plus utilisées dans le secteur médiatique international, en sus d'obtenir leur traduction dans les différentes diversités linguistiques du tamazight, d'augmenter le niveau de proximité linguistique, d'éliminer tous les obstacles linguistiques au profit des journalistes et de leur permettre de transmettre un message plus précis et clair.