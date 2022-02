Seychelles: De nouveaux drones du Royaume-Uni donnent un coup de pouce aux opérations maritimes des Forces de défense des Seychelles

Les Forces de défense des Seychelles (SDF) sont désormais mieux équipées pour effectuer une surveillance aérienne en temps réel des navires cibles et des opérations de recherche et de sauvetage à tout moment après avoir reçu deux drones spécialisés mardi.

Donnés par le gouvernement britannique en collaboration avec l'ONUDC, les deux drones Parrot Anafi permettront également l'enregistrement vidéo avant et après que les garde-côtes des Seychelles aient embarqué sur des navires et aient repéré des zones inaccessibles du littoral.

Choisis spécifiquement pour leur aptitude aux opérations maritimes, les deux véhicules aériens sans pilote sont compacts et légers, permettant un lancement manuel en mer en moins d'une minute, ce que les autres drones de la Garde côtière ne peuvent pas faire.

Lors de la cérémonie de remise à la base des garde-côtes des Seychelles à Ile Persévérance, le chef des forces de défense, le brigadier Michael Rosette, a déclaré que ces drones peuvent être un multiplicateur de force pour les garde-côtes alors qu'ils patrouillent au milieu de l'océan.

"Dans les Forces de défense, nous avons également reconnu le potentiel des drones et de leurs diverses applications qui agiront pour nous comme un multiplicateur de force et nous aideront à fournir les services que nous offrons dans le domaine de la défense, de l'application de la loi ainsi que dans les catastrophes et l'aide humanitaire tels que les incidents de recherche et de sauvetage. Ils peuvent garder les opérateurs discrets et plus sûrs et également offrir des opportunités pour des missions qui sont impossibles pour les avions pilotés ", a déclaré M. Rosette.

En juin 2020, le SDF a créé une unité de drones qui regroupe des personnels de tous les départements - force spéciale, garde-côtes et armée de l'air.

Le SDF a trouvé la nécessité d'introduire ces technologies car dans le passé, lorsque les gens se perdaient sur les sentiers ou en mer, les missions de sauvetage étaient plus fastidieuses et long. De plus, il était difficile pour les secouristes de retrouver les personnes en détresse.

Les deux nouveaux drones disposent d'une caméra à grossissement 32 fois capable d'enregistrer des vidéos 4K HDR, ainsi que d'une capacité d'imagerie thermique. Cela garantit que des images claires sont capturées de jour comme de nuit, ce qui est essentiel pour capturer des preuves visuelles. Les drones ont également une portée et une endurance plus longues que les drones actuels utilisés par le SDF.

De son côté, le haut-commissaire britannique, Patrick Lynch, a déclaré que "si la menace de la piraterie dans l'océan Indien occidental a peut-être diminué, nous sommes de plus en plus conscients des défis posés par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la traite des personnes et d'armes, et, peut-être le plus dommageable pour les Seychelles, le trafic de stupéfiants illicites."

La Garde côtière des Seychelles vise à avoir du personnel de déploiement de drones à bord de leurs navires lorsqu'ils effectuent des patrouilles dans les eaux de la nation insulaire de l'ouest de l'océan Indien.