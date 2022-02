Cote d'Ivoire: Etats Unis - Le nouvel Ambassadeur ivoirien rencontre ses compatriotes guides religieux

L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats Unis d'Amérique, S.E.M. Ibrahima Touré, a eu une rencontre d'échanges avec les guides religieux de la communauté ivoirienne aux Etats-Unis, le samedi 12 février 2022, dans les locaux de la Chancellerie à Washington DC.

A l'instar des représentants des regroupements ethniques et régionaux du District de Columbia, du Maryland et de la Virginie qu'il a rencontrés deux semaines plus tôt, l'Ambassadeur a rappelé que la rencontre avec les guides religieux se situe dans le cadre de la série d'échanges qu'il a initiés avec toutes les composantes de la diaspora ivorienne aux Etats Unis.

Il a rappelé les hautes instructions du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, qui l'a engagé à accorder la plus grande attention à la communauté ivoirienne aux Etats-Unis et à œuvrer, de manière inclusive, à la promotion de la fraternité, de la cohésion et de la paix entre tous les ivoiriens vivant aux Etats-Unis.

L'Ambassadeur Touré a invité les guides présents à prêcher la bonne parole afin d'apaiser les cœurs et d'unir davantage leurs frères et sœurs de la diaspora. Il s'est engagé à les soutenir dans toutes les initiatives qu'ils prendront en vue de promouvoir la paix, la fraternité et la cohésion au sein de la diaspora ivoirienne aux Etats-Unis.

Tout en levant un coin de voile sur quelques initiatives culturelles, sportives et économiques qu'il entend prendre dans les mois à venir, en concertation avec les composantes de la communauté ivoirienne, l'Ambassadeur Touré a souhaité que la diaspora ivoirienne transforme sa diversité en richesse et se distingue davantage par sa contribution multiforme au développement économique, social et culturel de la Cote d'Ivoire, conformément a la vision du Président Alassane Ouattara.

C'est en étant unis et résolument engagés pour la paix et le développement que nous pourrons, comme un seul homme, transformer en réalité, notre espérance commune Cote d'Ivoire, a-t-il insisté.

S'exprimant au nom des communautés musulmanes et chrétiennes, les nombreux Imams et Pasteurs présents à cette rencontre fraternelle se sont réjoui de l'attention que l'Ambassadeur accorde à la communauté ivoirienne depuis sa prise de fonction le 13 décembre 2021.

Ils se sont dits disposes à le soutenir dans tout ce qu'il entreprendra dans l'intérêt de la communauté ivoirienne.

Emboitant le pas au Président de la l'Union fraternelle des Ivoiriens (UFI), M. NGuetta, tous les guides religieux se sont ainsi engagés à prôner la paix, la fraternité et la cohésion entre les ivoiriens.

L'Ambassadeur Touré poursuivra sa série de rencontres avec la diaspora ivoirienne aux Etats-Unis par des échanges avec les promoteurs de radios, télévisions, ainsi que les hommes et les femmes de culture.