Cote d'Ivoire: Organisation de la Cop 15 par la Côte d'Ivoire - Les Nations unies satisfaites de l'avancée des préparatifs

Les préparatifs de la 15e session de la Conférence des parties (Cop 15), de la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, prévue du 9 au 20 mai, à Abidjan, vont bon train. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation qui s'est tenue le mardi 15 février 2022, à la Tour D, au Plateau, entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, et une délégation de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Conduite par Rajeb Boulharouf, chef de cabinet à la Direction exécutive et management aux Nations unies, cette délégation composée d'une dizaine de personnes, est venue soumettre l'état d'avancement des préparatifs de la Cop 15. Les échanges ont porté essentiellement sur la réservation du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, qui abritera l'évènement, sur le protocole Covid et du plan de sécurité.

Au cours de la rencontre, le ministre Jean-Luc Assi, a souligné que les préparatifs avancent très bien. " Lorsque nous avons parcouru toutes les préoccupations qui ont été émises, par la mission des Nations unies, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les commissions ont commencé à travailler.Les choses sont tellement bien avancées que nous pensons que d'ici le 9 mai, nous serons prêts pour accueillir l'évènement ", a-t-il rassuré.

Jean-Luc Assi a aussi indiqué que toutes les préoccupations non encore adressées, seront soumises au comité d'organisation, qui prendra toutes les dispositions, idoines afin que l'évènement soit couronné d'un franc succès.

Pour sa part, le chef de délégation de la mission onusienne, Rajeb Boulharouf, s'est dit satisfait et rassuré par les informations qu'il a reçues. " Nous sommes extrêmement satisfaits d'être ici à Abidjan pour apporter les derniers préparatifs à l'organisation de la 15e session de la Conférence des parties pour la convention de lutte contre la désertification. Nous sommes également satisfaits du fait que le processus retourne en terre africaine ", a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter : " C'est la troisième délégation des Nations unies que je dirige aujourd'hui, en Côte d'Ivoire pour évaluer les préparatifs. Nous notons que des progrès importants ont été faits, avec les partenaires. Cette dernière rencontre a permis de peaufiner les derniers détails pour la mise en œuvre du plan logistique et organisationnel de la conférence. Le ministre nous a rassurés sur tous les points que nous avons soulevés. Nous n'avons aucun doute sur le succès de cet évènement ".

Soulignons que 197 pays sont attendus à la Cop 15, prévue du 9 au 20 mai prochain. Le thème retenu cette année est : "Restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur".

Présente en Côte d'Ivoire depuis le 14 février, la mission onusienne poursuivra ses rencontres avec d'autres partenaires avant son retour, prévu le 18 février.