Cote d'Ivoire: Performance des économies africaines - La Côte d'Ivoire dans le Top 10

L'économie ivoirienne est robuste. En témoignent les récentes données de la Banque mondiale sur le niveau de performance des économies africaines. De ces données, il ressort, en effet, que la Côte d'Ivoire réintègre le Top 10 des plus grandes puissances économiques d'Afrique en 2020.

Avec un Pib de 61,35 milliards de dollars, soit 36 124,7 milliards de FCfa, la Côte d'Ivoire occupe le 10e rang de ce classement de l'institution de Bretton Woods, après celui de 2018. Selon le site d'information économique financière et boursière (Sikka finance), le pays, après être sorti de ce classement en 2006, le réintègre 12 ans plus tard, en 2018, et s'affirme désormais de plus en plus comme une économie de premier plan sur le continent de cette classification qui reste dominée, du moins pour l'instant, par des économies anglophones. Dans ce classement, figurent des pays comme le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, etc. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique subsaharienne francophone.

Ces performances de la première économie de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa), faut-il le souligner, ne sont pas surprenantes. Elles s'expliquent, entre autres par les profondes réformes réalisées par les autorités ivoiriennes sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara.

Réformes traduites par une politique de développement économique marquée par des chantiers d'envergure, à travers les infrastructures, l'instauration d'un environnement favorable. Mieux, en dépit de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a fortement ébranlé les économies mondiales, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance extraordinaire.

" Pour la Côte d'Ivoire, les projections avant-Covid-19 disaient qu'en 2020, on aurait eu 7,2% de taux de croissance. Nous sommes sortis à 2% liés au ralentissement dû à la pandémie. J'insiste sur le fait que c'est quand même performant, extraordinaire. Nous devons le mentionner à nos compatriotes. Donc, nous avons eu ce taux de croissance en 2020, malgré le contexte difficile.

On avait prédit un rebond en 2021 et c'est ce qui s'est fait. On est à 6,5%. Et les perspectives sont bonnes pour des taux davantage intéressants ", a annoncé Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, lors de son passage à l'émission " Ça fait actualité " de la Rti.

Dans la même veine, selon la Banque mondiale, la situation sanitaire mondiale a fortement affecté les ménages et les entreprises ivoiriens, et entraîné un ralentissement de l'économie à 1,8 % en 2020. Toutefois, l'économie ivoirienne devrait rebondir en 2021. De bonnes perspectives qui pourraient améliorer le score de la Côte d'Ivoire dans le prochain classement de l'institution de Bretton Woods.