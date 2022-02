Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê - Le coordonnateur du Système des Nations unies et les chefs d'agence en immersion

Le Système des Nations unies en Côte d'Ivoire, à travers ses agences que sont l'Oms, l'Unfpa, Oim, Onu Femmes et le Pnud, a procédé, du 7 au 10 février 2022, à Bouaké, à une retraite de planification stratégique pour l'année 2022. En vue du renforcement de ses actions de paix, de développement, d'éducation et de santé auprès des populations de la région de Gbêkê.

Durant ces 4 jours, Philippe Poinsot, coordonnateur résident du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire et toute son équipe onusienne ont touché du doigt les 24 initiatives d'une valeur globale de 1,5 milliard de F Cfa qui ont été conduites par toutes les agences, à savoir, entre autres la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation inclusive, le développement des filières agricoles, l'insertion professionnelle des jeunes, le renforcement sur les droits de l'homme et l'apatridie ainsi que les enquêtes et les recherches à Bouaké.

Ainsi donc, la forte délégation onusienne s'est rendue au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké pour rencontrer les femmes guéries de la fistule obstétricale grâce au projet de l'Unfpa et elle a pu constater avec grande satisfaction, la mise en place par l'Oms des équipements de télé-travail et du E-Learning. Dans la foulée de cette visite de travail, les chefs d'agence du Système des Nations unies ont procédé au lancement du projet de sécurité humaine et des localisations des objectifs de développement durable.

Prenant la parole, Philippe Poinsot a fait savoir que ce projet devrait permettre d'aider les autorités déconcentrées de l'État à emmener les objectifs de développement durable au cœur de la planification locale, de pouvoir mieux coordonner les actions qui seront menées en appui aux objectifs de développement durable dans les domaines sociaux et d'accompagner certains nombres d'activités en matière de cohésion sociale et de concorde entre les différentes communautés pour continuer les efforts qui ont été entamés. Il a exprimé la volonté du Système des Nations unies à accélérer ses efforts dans plusieurs domaines et, plus particulièrement, dans la santé de la reproduction et de la mortalité maternelle.

Par ailleurs, Philippe Poinsot a indiqué qu'au terme de cette retraite, le Système des Nations unies et ses partenaires souhaitent affiner leurs actions pour être aux côtés du gouvernement ivoirien et des autorités locales de manière plus renforcée, pour plus d'impact auprès des populations les plus vulnérables. " Nous avons choisi Bouaké parce que c'est le centre de la Côte d'Ivoire et cette ville a été l'épicentre d'une crise ", a-t-il fait savoir.

Nahoua Yéo, directeur de cabinet de la ministre du Plan et du Développement durable, représentant la ministre Kaba Nialé, s'est voulu rassurant. " Il y a une cohérence dans les interventions avec les priorités nationales de développement ", a-t-il salué. Non sans réaffirmer l'engagement de l'État et du Système des Nations unies à améliorer les défis sécuritaires de développement humain et de lutte contre la pauvreté dans la région de Gbêkê, surtout que ce projet soit un projet intégrateur.