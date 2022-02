Cote d'Ivoire: Transformation digitale - Les étapes pour y parvenir

La pandémie à coronavirus (Covid-19) a eu un impact négatif sur la quasi-totalité des entreprises ivoiriennes. Du coup la transformation digitale apparaît comme la meilleure solution.

C'est dans cette optique que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), en collaboration avec l'entreprise Sap a organisé, ce mardi 15 février 2022, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, une rencontre thématique autour du thème : " Entreprise intelligente : Comment réussir sa transformation digitale et assurer une croissance durable à son entreprise ? ".

En effet, la transformation digitale est vitale pour toute entreprise quel que soit sa taille ou son secteur d'activité, car elle offre de nombreux avantages à savoir entre autres, l'amélioration de la compétitivité, l'optimisation des processus et une expérience client plus satisfaisante. Mais pour parvenir à une transformation numérique réussie, a expliqué Hawa Lam, conseillère des solutions à Sap, qui exposait sur le thème, il faut répondre aux réalités de l'entreprise face à un monde complexe, exploiter de nouvelles approches et de nouveaux outils pour garder une longueur d'avance mais aussi et surtout, il faut choisir un bon partenaire pour réussir sa transformation digitale.

C'est pourquoi elle invite les entreprises à savoir les Pme/Pmi et les grandes entreprises. " Nous sommes là pour accompagner les entreprises dans leurs processus de digitalisation. Nous n'allons pas leur proposer des produits qui ne sont pas adaptés. On qualifie leurs besoins et on les guide avec les bonnes solutions et le bon partenaire.

Chaque type d'entreprise a sa solution ", a rassuré Hawa Lam, soulignant que la transformation digitale peut prendre deux ans, cinq ans étant donné que chaque entreprise a ses réalités.

Moussa Comara, chef du département appui et conseil aux entreprises a, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire remercié l'entreprise Sap et tous ceux qui ont pris part à ce rendez-vous.

Ont pris part à cette rencontre thématique, des directeurs généraux, des managers Rh/Finances/Logistique/Marketing, des managers en digitalisation et des managers des systèmes d'information. ceux-ci ont représenté une cinquantaine d'entreprises.