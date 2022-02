Cote d'Ivoire: Promotion des personnes en situation de handicap - Plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en compte des droits et devoirs des femmes

" Pendant deux mois, nous étions sur les réseaux sociaux au travers de nos vidéos pour présenter des femmes de valeur, des handicapées qui contribuent au développement de leur nation. Malgré notre situation de handicap, en tant que femmes, nous assumons nos devoirs et nous voulons aussi voir nos droits être respectés". C'est par ces mots que la présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Cote d'Ivoire (Unafeh-CI), Anne Cécile Konan, a ouvert la conférence-bilan de la campagne de sensibilisation au handicap organisée par l'Unafeh-CI, du 10 décembre 2021 au 10 février 2022.

La rencontre a eu lieu dans les locaux d'Onu Femmes à Cocody Vallons. Anne Cécile Konan a fait le point sur l'activité qui avait pour thème, " Femme malgré ". Cette campagne de sensibilisation a été mise à profit pour promouvoir et valoriser les handicapées qui se distinguent par leur travail et leurs actions dans la société. L'enjeu est de changer le regard de la société ivoirienne sur les personnes en situation de handicap, généralement marginalisées, et celui des handicapés sur eux-mêmes.

Pour l'Unafeh-CI, être handicapé n'est pas une fatalité. Ce sont des personnes à part entière qui ont des choses à apporter à la société. A travers des vidéos réalisées par des personnes handicapées qui excellent dans divers domaines d'activité, l'Unafheci a, tout au long de la campagne, tenu à montrer ce dont elles sont capables.

Marie Mboundzi, chargée de l'inclusion sociale à l'Onu Femmes, au nom de la représentante en Côte d'Ivoire, s'est réjouie d'accueillir dans les locaux de l'organisation onusienne, la clôture de la campagne de sensibilisation sur le handicap. " Nous disons merci à ceux qui ont rendu possible cette campagne et à tous ceux qui sont intervenus pour transmettre des messages de sensibilisation ", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter que l'organisation a été créée en 2011 pour réduire les inégalités et favoriser l'autonomisation des femmes. Son credo est : " Ne laissez personne de côté ".

" Le handicap fait partie de la condition humaine. Nous sommes tous de potentiels handicapés. On peut naître handicapé ou le devenir à la suite d'un accident, du fait d'une maladie chronique ou de la vieillesse. Face au défi du handicap, Onu Femmes, par ma voix, réitère ici sa solidarité avec les personnes handicapées et principalement les femmes et les filles souvent maltraitées, violentées et marginalisées dans nos sociétés ", a lancé Marie Mboundzi. Soulignant que l'institution appelle au respect des droits et à la promotion des femmes handicapées.