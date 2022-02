Gabon: OYEM/L'auto-emploi une option pour Justin Mba

Ce jeune compatriote a compris qu'il faut se battre pour mieux s'intégrer dans la société. Avec énergie et plein d'audace, de vivacité, il vient d'ouvrir sa structure informatique dénommée "Cyber-Pro" à Oyem, au quartier Adjougou, plus précisément au carrefour Koweit.

Plusieurs prestations de services sont offertes aux usagers entre autres, saisie et traitement des documents, impressions des documents (noire/Couleur), scan et envoi des documents ... Reconnu à travers la ville par sa discrétion, et son habilité à manipuler avec brio, l'outil informatique dans sa tonalité. Justin Mba marque son empreinte par un travail soigné.

Pour en arriver là, il a passé 4 ans d'activité, chez un sujet camerounais pour parfaire ses connaissances après sa sortie du Centre Ondimba, sanctionné par un diplôme, Section Secrétariat Bureautique. Dans ses projets à court et long terme, il caresse un rêve, celui d'agrandir ladite structure avec l'acquisition du matériel des dernière génération afin de recruter du personnel.

A cela, il y demande de l'aide des bonnes volontés (hommes politiques, élus, association ... ) pour le soutenir dans cette voie de façon à participer pour le développement de la cité et ce, tout en invitant d'autres jeunes à suivre son chemin et non à se croiser les bras.Il ne cesse de dire que rien n'est impossible, le combat est éternel pour y parvenir grâce à la volonté du bon Dieu.