Afrique: Diplomatie - L'UE et l'UA à l'heure de la relance du partenariat

Les 17 et 18 février, les dirigeants des États membres de l'Union européenne (UE) et ceux de l'Union africaine (UA) se réuniront à Bruxelles, en Belgique.

Au nombre des sujets qui seront débattus figure la crise au Sahel. Ce sommet devra permettre de relancer le partenariat entre les deux parties avec un plan d'investissements de 150 milliards d'euros sur sept ans.

Les sous-sols des pays africains regorgent de richesses convoitées : terres rares, minerais, or, diamant, pétrole, gaz. L'UE est en concurrence directe avec de nouveaux acteurs, la Chine et la Russie, sur ce continent.

Le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée suspendus par l'UA ne seront pas représentés à Bruxelles. Les conflits en Éthiopie et en Libye seront également au menu de ce sommet qui se tient au moment où les groupes djihadistes menacent les pays du Sahel et poussent jusqu'au golfe de Guinée.

L'UE a suspendu sa mission de formation des militaires en Centrafrique et pourrait prendre une décision similaire pour ses missions au Mali. La France doit décider du repositionnement de la force européenne Takuba engagée dans la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'ouest.

L'instabilité, les violences, les sécheresses, le manque d'emplois poussent chaque année des dizaines de milliers d'Africains à tenter un exil vers l'Europe. Faute de visas, la plupart arrivent clandestinement, souvent au péril de leur vie. Beaucoup, considérés comme des "migrants économiques", font l'objet d'une décision de renvoi.

Mais ces retours sont très faibles. Ils sont particulièrement bas, notamment pour la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Sénégal et l'Algérie (de 2 à 5%). Pour les rendre plus effectifs, l'UE a mis en œuvre en 2020 un mécanisme liant la délivrance de visas aux réadmissions. La Gambie est le seul pays à avoir été sanctionné pour son manque de coopération dans ce cadre.

La lutte contre le trafic d'êtres humains marque également le pas. L'UE a proposé de déployer l'Agence européenne de protection des frontières (Frontex) au Sénégal pour aider à lutter contre les trafiquants après une augmentation du nombre de traversées périlleuses vers les îles Canaries (Espagne).

A propos de la pandémie de covid-19, seulement 11% de la population du continent africain est vaccinée entièrement.

L'UE a donné près de 150 millions de doses de vaccins anti-covid et alloué à l'Afrique dix des quarante-six milliards d'euros de son soutien financier à la lutte contre la pandémie dans les pays tiers.

Mais, donner des doses est insuffisant, il faut aussi produire des vaccins en Afrique. Des projets de centres de production sont prévus au Sénégal, au Rwanda, au Ghana, en Afrique du Sud avec un financement européen d'un milliard d'euros au total. Une levée des brevets, soutenue par l'UA, se heurte à un refus des Vingt-sept.

Enfin, à propos de l'aide financière, l'UE a annoncé un plan d'investissements ciblés doté de 150 milliards d'euros sur sept ans, soit l'équivalent de l'aide européenne au développement pour la période. Il doit permettre de financer des projets d'infrastructures, la transition écologique, numérique avec un accès généralisé à l'internet, renforcer les systèmes de santé et créer des emplois. Mais les rivaux de l'UE ont aussi beaucoup d'argent à proposer aux dirigeants africains et sont moins exigeants pour l'attribution des prêts (gouvernance, respect des droits humains et sociaux). Revers de la médaille pour les pays africains qui ne peuvent pas rembourser : la cession d'infrastructures ou de richesses à leurs créanciers.