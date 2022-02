Afrique: Affaires - Vincent Bolloré prend sa retraite

Après avoir tourné depuis la fin de l'année dernière la page sur ses activités concernant Bolloré Africa Logistics, l'homme d'affaire français, Vincent Bolloré, 70 ans, a annoncé cette fois-ci prendre sa retraite ce 17 février, date marquant le bicentenaire du groupe des Papeteries Bolloré fondé en 1822.

Au préalable, depuis 2019, l'homme d'affaires issu d'une famille d'industriels bretons avait pris ses dispositions, prévoyant pour ses deux fils, Cyrille et Yannick, l'occupation respectivement des fauteuils de président directeur général et de vice-président du groupe.

En ce qui concerne Bolloré Africa Logistics, ce segment d'activités de transport et de logistique du groupe en Afrique, quarante-deux ports et une gestion de vingt-cinq terminaux et trois concessions ferroviaires, sera repris par l'armateur suisse MSC, numéro deux mondial du fret maritime.

Au port de Pointe Noire, la filiale du groupe Bolloré Congo Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire, a traité 1 003 734 conteneurs EVP en 2021.

La présence en Afrique de ce diplômé d'un DESS de droit des affaires remonte à 1981. Elle est liée aux premières grandes acquisitions faites par l'homme d'affaires au milieu des années 1980, comme la Scac ou la prise de contrôle de l'armateur Delmas-Vieljeux en 1991. Durant longtemps, Bolloré Africa Logistics a été également une source importante de profits pour le groupe.

Classé quatorzième fortune française en 2021 suivant le classement Forbes, Vincent Bolloré prend sa retraite en laissant une entreprise familiale devenue un conglomérat international, dans une bonne dynamique de développement dans le transport, la logistique, la distribution d'énergie, l'automobile, les télécommunications, l'agriculture et, surtout, une présence africaine au travers de la télévision.

Concernant ses activités en République du Congo, Congo Terminal, une filiale de Bolloré Ports a annoncé dans un communiqué, le 16 février, la poursuite des travaux de modernisation du Port autonome de Pointe-Noire. "Congo Terminal vient de franchir une nouvelle étape avec la réception des travaux d'extension des terre-pleins du quai D. Engagés il y a un an, ces travaux d'un coût de 3 milliards de FCFA (environ 5 millions d'euros), ont permis d'augmenter de 3,5 hectares les surfaces de stockage et accompagneront la hausse des volumes après une année record réalisée avec plus d'un million de conteneurs traités", précise le communiqué.