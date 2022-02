Madagascar-Japon - Création d'une chaîne de valeur " Pon-Gasy "

Un projet de démonstration pour la création d'une chaîne de valeur alimentaire de grains soufflés ou " Pon-Gasy " est lancé par le consortium composé de l'Association pour la Collaboration Internationale en matière d'Agriculture et de Forêt du Japon (JAICAF) et la société Ieda Seika Co. Ltd.

Il s'agit d'un projet subventionné par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon dans le but de promouvoir le développement de l'industrie alimentaire japonaise à l'étranger. Etalé sur une période de un an, soit de mars 2021 à mars 2022, ce projet vise également à créer un environnement propice au développement futur des produits agricoles, forestiers et halieutiques ainsi que des denrées alimentaires japonaises dans une région cible pour l'exportation.

Pour ce faire, une chaîne de valeur alimentaire de grains soufflés ou " Pon-Gasy " sera créée à Madagascar en commençant par l'introduction des céréales soufflées dans le pays. " Nous sommes disponibles à former les entrepreneurs désirant se lancer dans cette activité sur les techniques de transformation et de vente de ce " Pon-Gasy " ", a expliqué Asakawa Hideo, le directeur de la société Madagascar Services, partenaire locale pour la mise en œuvre de ce projet dans le pays, lors d'un séminaire organisé hier à l'hôtel Panorama.

Dix fois son volume. Plus précisément, le " Pon-Gasy " vient du soufflage de grains dont entre autres, le riz, le maïs, le sorgho, le haricot et bien d'autres céréales, à très haute température et sous pression. " En raison de cette pression élevée, l'eau contenue dans les grains soufflés ne bout pas, même si elle dépasse les 100°C. En revanche, elle se ramollit pour prendre la consistance d'une bouillie. Dans le cas du riz, quand la pression atteint 10 bars, elle est réduite à 1 bar en une seule fois pour permettre aux grains de riz de gonfler. Entre-temps, l'eau contenue dans le riz bout et s'évapore rapidement. Cela fait gonfler le riz atteignant cinq à dix fois son volume tout en le transformant en une pâte croustillante.

Une fois gonflé, on peut conserver le riz pendant quelques mois tout en maintenant son goût. On peut assaisonner le " Pon-Gasy " avec du sucre, du miel ou du chocolat. C'est comestible même pour les enfants en bas âge. Ce " Pon-Gasy " ou " Pon-Gashi " en japonais n'est pas tout à fait courant dans notre pays. En revanche, il s'agit d'un gâteau traditionnel conservé depuis bien longtemps. " Après la guerre, il y avait eu un problème d'alimentation au Japon surtout au niveau de la conservation du riz. Raison pour laquelle, nous avons lancé cette technique de soufflage ", a fait savoir le directeur de Madagascar Services

Fabrication locale. Toujours dans le cadre de ce projet de démonstration et de création d'une chaîne de valeur alimentaire de grains soufflés, des essais ont été menés par la société Madagascar Services dans divers endroits, dont entre autres, Antsirabe, Sakay, Tsiroanomandidy, Marovoay et Antananarivo. " Les promoteurs entendent également vulgariser la machine à "Pon-Gasy" qui est une technologie japonaise de style Yoshimura dans le pays.

Ce projet a d'ailleurs connu un succès au Kenya étant donné qu'une entreprise locale a réussi à copier avec succès la machine à grains soufflés japonaise et en fabrique sur commande, à la suite d'une démonstration réalisée sur place. Les artisans malgaches ont également le talent d'en faire une fabrication locale. En effet, cela contribue non seulement à créer de la valeur ajoutée dans notre pays mais aussi à générer des emplois suite à la promotion des petites unités de transformation des grains soufflés. D'autant plus que les prix des produits finis croustillants, faciles à digérer et sans produits chimiques, seront à la portée de toutes les bourses ", a témoigné Dera Razafiniarivo, un entrepreneur rizicole.