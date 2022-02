Madagascar: Aide aux sinistrés - Des abris et de l'eau potable aux victimes de Batsirai

Les ménages dont les maisons ont été gravement endommagées bénéficieront d'un emplacement provisoire.

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) vient d'allouer un financement humanitaire à l'organisation nongouvernementale CARE pour fournir un logement temporaire, de l'eau potable et des articles ménagers de première nécessité à 1 500 personnes hébergées dans les sites prévus à cet effet. C'est la première d'une série d'activités pour venir en aide aux victimes du cyclone Batsirai. " Nous sommes solidaires avec ceux qui ont perdu des proches ou subi des dégâts suite au cyclone Batsirai. Cette contribution de 100 000 dollars n'est que le début d'une série d'activités que l'USAID prévoit d'entreprendre pour aider les communautés victimes à se rétablir et à se reconstruire ", selon la chargée d'affaires américaine Amy Hyatt avant de poursuivre que " Les États-Unis et Madagascar sont des " mpirahalahy mianala " dans les bons comme dans les mauvais moments ".

Aides. Cet appui consiste à fournir un abri et des articles ménagers de première nécessité comme des casseroles, des seaux ou encore des ustensiles aux populations dont les maisons ont été gravement endommagées. Les sinistrés bénéficieront d'un emplacement où s'établir jusqu'à la reconstruction de logements permanents. La sécurité et l'intimité des femmes et des filles dans les logements constitueront une priorité, selon l'Ambassade des États-Unis à Madagascar dans son communiqué. Le gouvernement américain mettra également à disposition de l'eau potable, aidera au traitement et au stockage à risque de l'eau, distribuera des kits d'hygiène menstruelle à 300 femmes et filles et sensibilisera à la nécessité d'une bonne hygiène.