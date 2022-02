Madagascar: Entreprise - Airtel Madagascar récompense ses partenaires

Fructueuse. La collaboration entre Airtel Madagascar et ses partenaires participe à la réussite de cette entreprise qui n'a justement pas manqué de récompenser les collaborateurs méritants.

Le vendredi 4 février dernier, Airtel Madagascar et ses partenaires de distribution se sont donné rendez-vous à l'Anthurium Espace Anjomakely dans le cadre d'une cérémonie de présentation de vœux.

Profonde reconnaissance. Une grande retrouvaille qui a permis à Airtel Madagascar de témoigner sa profonde reconnaissance à l'égard des partenaires de distribution par la remise de plusieurs lots d'envergure aux grands gagnants du challenge Mandresy.

La cérémonie qui a vu la présence des distributeurs des produits et services Airtel venant des différentes régions du pays était une occasion pour le Directeur Général d'Airtel Madagascar, Eddy Kapuku de remercier ces partenaires pour l'efficacité de leurs prestations. " Je suis particulièrement ravi de pouvoir vous retrouver pour célébrer notre collaboration fructueuse malgré la situation sanitaire à laquelle, voici maintenant deux ans, nous devons tous faire front.

Aujourd'hui encore, la météo n'est pas au beau fixe mais malgré tout, nous avons à cœur de vous exprimer nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui rime avec de nouveaux défis que nous allons relever ensemble, toujours avec dynamisme et dans la solidarité ", a-t-il déclaré.

Partenaires méritants. C'est justement pour récompenser ces partenaires méritants qu'Airtel Madagascar a organisé le Challenge Mandresy.. Une compétition qui, rappelons-le, a eu pour objectif de récompenser les performances de chacun des partenaires de l'opérateur.

Ainsi, ceux qui ont atteint leurs objectifs en l'espace de 3 mois ont été tirés au sort pour gagner des lots d'envergure dont des voyages pour deux à Dubai et à Nosy Be. " Moi-même ainsi que les membres de la direction d'Airtel Madagascar présents aujourd'hui, partageons un grand sentiment de fierté. Fiers de chacun et chacune d'entre vous qui êtes opérationnels et fidèles à notre mission, celle de connecter l'ensemble de la population malgache.

Grâce à vos efforts quotidiens, nous comptons, aujourd'hui, des millions d'abonnés Airtel et des millions d'utilisateurs de notre service Airtel Money dans tout Madagascar. Pour toutes ces raisons, c'est avec une immense joie et fierté que nous vous remettons aujourd'hui ces marques de reconnaissance ", a déclaré Eddy Kapuku lors de la remise des lots aux heureux gagnants du concours. Outre les voyages, des certificats de reconnaissance ont également été distribués aux partenaires de l'opérateur pour gratifier les meilleures réalisations de l'année 2021. La cérémonie s'est déroulée en conformité aux valeurs défendues par l'opérateur : le respect, le dynamisme et la solidarité.