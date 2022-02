Afrique Centrale: www.icglr.org - Communiqué de presse sur l'ouverture de poste frontalier Gatuna-Katuna entre le Rwanda et l'Ouganda

communiqué de presse

Le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs se félicite de la réouverture du poste frontalier de Gatuna-Katuna entre le Rwanda et l'Ouganda depuis ce 31 janvier 2022 à minuit, ce après trois ans de fermeture. Ce poste frontalier a été fermé et les mouvements transfrontaliers de personnes et de marchandises à la frontière Gatuna-Katuna ont été interrompus suite aux tensions entre les deux États membres de la CIRGL.

La réouverture du poste frontalier de Gatuna est un signe visible de rétablissement des relations entre le Rwanda et l'Ouganda.

Le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) salue cette étape importante franchie par les deux États membres de la CIRGL et encourage le Rwanda et l'Ouganda à nouer davantage de contacts pour renforcer la coopération entre eux au profit de leurs populations respectives et de celle de l'ensemble de population de la région des Grands Lacs.

Le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) réitère enfin sa demande aux autres États membres qui continuent à fermer leurs frontières afin de les rouvrir pour faciliter le commerce transfrontalier et la libre circulation des marchandises et des personnes conformément à l'esprit du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le Développement dans la Région des Grands lacs.