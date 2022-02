Madagascar: Mahajanga - Sept associations exigent la restitution des biens communaux

Les Sakalava et les natifs de Mahajanga qui militent pour l'intérêt de la ville, exigent la restitution du patrimoine municipal à la commune urbaine.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la réaction des protecteurs des propriétés de la commune urbaine de Mahajanga quand des bornes topographiques ont été rétablies au Jardin municipal Santatra à Mahajangabe, lié à un bail de 99 ans, et devenu une propriété privée. Ils sont au moins sept associations et plateformes à unir leurs voix pour s'opposer catégoriquement à la cession et à une intention d'occuper sinon de vendre plusieurs biens du patrimoine municipal.

Il s'agit plus précisément du rétablissement de ces bornes au Jardin Santatra, de l'intention d'occuper la Maison du Maire situé en face du Jardin d'amour à la Corniche ainsi que de l'intention de fermer définitivement la route communale entre le gymnase couvert et le lycée Philibert Tsiranana, dans le cadre du projet présidentiel de réhabilitation du gymnase couvert de Mangarivotra.

" Nous, 'Filongoaben'ny Faritanin'i Mahajanga, Filongoaben'ny Sakalava eto Madagasikara, Fikambanana Sofia Miray, Hanjary Raha Ty (HRT), Fikambanana Avenir de Madagascar, Plateforme citoyen actif de Mahajanga ainsi que les Zanakin'i Farintanin'i Mahajanga (Fizafama)', contestons absolument que les biens publics et de la commune soient entre les mains de particuliers dans leur propre intérêt person-nel et non dans l'intérêt général. Tout ceci est dû à l'ingérence, à la mauvaise influence et au forcing de certaines personnes, mais surtout à la maladresse de responsables de la commune urbaine de Mahajanga. Nous appelons les personnes et les organisations qui partageant les mêmes idées, à témoigner de leur solidarité pour demander la restitution des biens à la population. Nous encourageons le conseil municipal de la CUM à poursuivre les actions dans ce sens. Nous comptons travailler avec lui au profit de la ville de Mahajanga ", déclare chaque représentant de ces associations.

Plus de jardin

À Mahajanga, plusieurs domaines et jardins ont disparu et les espaces libres sont transformés en bâtiments, pavillons et commerces. Ce que l'on peut constater, par exemple, près de la Croix-Rouge où se trouvait un jardin public où les enfants jouaient.

Autre exemple, en face de l'ex-boulangerie Zapandis à Mahajanga-be, un grand espace appartenant à la municipalité a été vendu à un particulier et transformé en plusieurs pavillons commerciaux depuis plusieurs années. Mais ils sont encore fermés jusqu'à ce jour. On en ignore les raisons.