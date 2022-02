Madagascar: Zones pépinières industrielles - Edgard Razafindravahy encourage les producteurs

Le ministre Edgard Razafindravahy entame une tournée sur l'axe Sud depuis hier. Il vante l'opportunité de création de petites et moyennes entreprises pour transformer les produit locaux.

Refondation. Un concept cher au ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy. Une idée qui ne reste pas au niveau de la théorie. Il passe aujourd'hui à sa concrétisation. Ainsi, il entame une tournée dans le Vakinankaratra depuis hier. Un choix qui n'est pas dû au hasard étant donné le potentiel agricole et industriel de cette région. Tour à tour le ministre Razafindravahy s'est entretenu avec la population, les élus, les opérateurs et les agriculteurs d'Ambohimandroso, Antanifotsy, Ambatolampy et Antsirabe.

À chaque rencontre, son discours est le même. Promouvoir la vulgarisation des zones de pépinières industrielles. Les marmites en Alu d'Ambatolampy, le foie gras de Behenjy, la pomme de terre, la carotte et le riz sont autant de produits qui peuvent faire l'objet de création d'une petite ou moyenne entreprise. Le ministre a encouragé la création d'associations pour porter les projets de création de petites et moyennes entreprises. " Le Micc joue ainsi le rôle de facilitateur et de promoteur de projet ", a rassuré le ministre Razafindravahy.

" La labellisation donne une valeur ajoutée à vos produits ", a conseillé le ministre Razafindravahy aux producteurs.

Parc industriel

Des réunions avec les autorités locales ont eu lieu dans ce sens. Le directeur général du commerce et de la consommation, Naina Randriamananjara, le directeur général du SPM Solo Andriamanampisoa et des membres de son staff font partie de ce déplacement du ministre Razafindravahy.

Lors de son passage à Ambohimandroso, le ministre Razafindravahy a évoqué la mise en place d'un parc industriel. Il s'agit d'un vaste terrain sur lequel s'implanteront des moyennes et petites entreprises pour la transformation des produits phares de la région. " Les négociations sont en cours et toutes les paperasses pour son installation sont déjà prêtes " révèle le ministre.

Cette première étape du périple du ministre Razafindravahy a été très instructive sur tous les plans. Il reprend la route ce matin pour continuer vers le Sud.