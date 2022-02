Madagascar: Tourisme et hôtellerie - Trois hôtels pour le groupe américain Radisson

Radisson s'installe. Le groupe hôtelier américain Radisson, qui gère et franchise un large portefeuille d'hôtels, en développement dans 120 pays, dépose son empreinte à Madagascar. Radisson Hotel Group inaugure un nouvel hôtel dénommé "Radisson BluHotel Antananarivo Waterfront" au Tana Water Front à Ambodivona Antananarivo.

Il confirme également son partenariat avec le groupe Talys, propriétaire des hôtels Tamboho Suites d'Ambohijatovo et Tamboho Hôtel Waterfront qui deviennent désormais " Radisson Serviced Apartments Antananarivo City Center " et " Radisson Hotel Antananarivo Waterfront ".

Des marques de luxe développées par Radisson Hotel Group, choisies à s'installer en plein centre-ville et qui, apparemment, n'ont rien à envier à la concurrence hôtelière locale.Le nouvel hôtel construit il y a près de deux ans au Tana Waterfront, abrite 168 chambres et suites " modernes " donnant une vue sur le lac. Son restaurant propose des saveurs locales, nationales et internationales. Le plus apporté par la marque " Radisson BluHotel " est sa piscine située au 8eme étage de l'établissement.

Défis

La touche classe apportée par l'hôtel Radisson Antananarvo Waterfront, ex-Tamboho Hotel, est le reflet de l'esthétique scandinave. " ... Le trait scandinave est une caractéristique de la marque Radisson, les chambres et les suites de l'hôtel sont décorées avec des matériaux naturels à enjolivures en bois, combinées à une architecture d'inspiration malgache... " décrit le groupe dans une note à la presse.

Le troisième établissement hôtelier, ex-Tamboho Suites Ambohijatovo, conserve sa notoriété par son espace au rooftop des 56 studios de l'hôtel- appartement, dénommé désormais " Soho rooftop ". Le groupe Radisson a annoncé sa collaboration dans la gestion des hôtels Tamboho du groupe Talys le 25 avril 2019. La construction de son nouvel hôtel à Ambodivona se déroule pendant la crise sanitaire.

Cette ouverture en situation sanitaire compliquée constituera donc un défi majeur pour le groupe Radisson. Bien que les frontières malgaches soient ouvertes depuis le mois de novembre 2021, le tourisme d'affaires ou balnéaire ou éco-touristique n'arrive pas encore à atteindre sa vitesse de croisière. Radisson Hotel Group compte 89 établissements et 17 000 chambres en opération et en développement en Afrique. " Nous sommes ravis d'inaugurer nos trois premiers hôtels à Madagascar, valorisant nos deux marques à la croissance la plus rapide...

Nous sommes fiers d'étendre notre présence à travers l'océan Indien, qui provoquera un impact positif sur l'économie malgache... " souligne le senior vice-président pour la région Moyen Orient et Afrique à Radisson Hotel Group, Tim Cordon. C'est un des plus grands groupes hôteliers au monde avec neuf marques distinctes et plus de 1600 hôtels en activité. Plus de 100 000 personnes travaillent pour le groupe dans le monde à travers entre autres Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson Red, Radisson individuals, Park Plaza, Park Inn by Radison.