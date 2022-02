Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la radio/RDC - Le journaliste Saint-Janvier Zihalirwa exprime son enthousiasme et ses souhaits

La journée mondiale de la radio célébrée, le 13 février de chaque année, ne passe pas inaperçue sans qu'un ou plusieurs journalistes n'émettent un point de vue par rapport à ce qu'elle représente dans leur travail quotidien.

Saint-Janvier Zihalirwa qui est journaliste congolais et coordinateur de la radiotélévision Shekinah émettant depuis la ville de Goma découvre la radio depuis son enfance lorsqu'elle le réveillait toujours chaque matin au moment où son père écoutait les premières informations. Il en sera raffolé, plus tard, par cette dernière comme son rêve qui deviendra finalement, une réalité, depuis 2005 à son entrée à la radio Colombe.

" Chez nous, chaque fois en famille, on suivait la radio et c'est elle qui me réveillait chaque matin quand le papa écoutait les informations avant de quitter son lit. La radio m'intéressait trop et je rêvais arriver là où les journalistes se trouvaient en train de parler. C'était pour moi un rêve devenu une réalité quand je suis arrivé dans un studio de la radio en 2005, pour ma toute première fois, à la radio la colombe et puis, à la RTNC, avant d'être à la radio Grand Lac plein évangile et dans beaucoup d'autres. J'aime vraiment la radio ", indique-t-il.

Lui qui est considéré comme l'une des valeurs sûres de la radio au Nord-Kivu, il est d'ailleurs appelé le Mwalimu. Ce qui veut dire le maître en français en raison de ses différentes formations qu'il offre ou qu'il a offert à la majorité des journalistes de Goma, sa connaissance est devenue une référence pour la radio.

La radio étant la vitrine de l'information en temps réel et qui offre l'opportunité à tous de suivre partout et à tout instant, elle reste un média incontournable avec instantanéité, estime-t-il, par ailleurs, ce même professionnel de la plume et du micro.

" La radio un média incontournable, et son audience partout où l'on est lui donne un caractère spécial. Chacun peut suivre la radio partout où il se trouve sans lâcher ses activités. Même au champ, le cultivateur peut suivre la radio tout en labourant par exemple. La radio, vu ses objectifs, entre autres, informer, former, éduquer et divertir aide à transformer le monde. Chacun trouve sa part dans toutes les diffusions selon ses désirs. Personne ne peut se passer de la radio ", poursuit-il.

Dans notre pays, les radios naissent comme des champignons et cela multiplie les difficultés notamment, l'énergie électrique qui coupe le signal à chaque instant, les redevances de l'Etat ainsi que tant d'autres obligations de fonctionnement. Mais, pour contourner ces difficultés, plusieurs médias recourent aux groupes électrogènes pour avoir du courant ou de l'énergie solaire et les gens n'en trouvent de bénéfices, certains vivotent comme nous, déclaré Saint-Janvier Zihalirwa.

" Oh, les difficultés sont énormes. En RDC, l'énergie électrique pose toujours problème et la radio s'éteint souvent bien que nous essayons des possibilités les contourner avec les groupes électrogènes et l'énergie solaire pour ne pas décevoir nos auditeurs qui sont sans doute nos patrons.

"A ces difficultés, l'Etat laisse pas les médias respirer une seconde pour faire ses redevances et cela handicape le fonctionnement. Voilà pourquoi, faute moyens, les médias ne savent pas comment répondre exactement aux obligations de leurs agents qui sont les journalistes qui, hélas, pour trouver leurs gains vagabondent partout et sans issue. En plus des taxes et autres redevances des services de l'État qui sont énormes, nous avons du mal à bien prendre en charge tous les agents, comme il se doit, faute des moyens, d'annonceurs et des bienfaiteurs, comme sous d'autres cieux", ajoute-t-il.

Que faut-il faire pour améliorer les fonctionnements des radios et dans l'indépendance ?

Saint-Janvier recommande ce qui suit: " La loi est claire, le journaliste doit vivre de son travail. Ce qui n'est pas souvent le cas. Je vais aussi demander à l'Etat de faciliter la tâche en éliminant certaines taxes et en donnant des moyens aux radios comme cela est aussi écrit. Dans d'autres nations, ce sont les multinationales et les gens qui détiennent des moyens, je vais dire

des millionnaires, des milliardaires et d'autres donateurs qui fournissent des fonds à des radios pour qu'elles servent en toute indépendance. J'encourage vraiment ces détenteurs des moyens à soutenir la radio, vu son importance capitale pour l'émergence de la nation ", a-t-il conclu.

Proclamée en 2011 par les Etats membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenue la journée mondiale de la radio.

Celle-ci reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés, selon différents rapports internationaux. Le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la radio est donc intitulé : " Radio et Confiance".