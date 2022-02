Ile Maurice: Bhadain-Mohamed, Adebiro, Chagos du point de vue de Pravind Jugnauth

Lors de la cérémonie marquant le début des travaux de la nouvelle route reliant La Vigie à La Brasserie, hier, Pravind Jugnauth s'est prêté au jeu des questions/réponses sur l'actualité. Le Premier ministre n'a pas eu la langue dans sa poche sur les thèmes évoqués. Tour d'horizon.

Clash Shakeel Mohamed vs Roshi Bhadain

"Ces derniers temps, tout ce qui se passe c'est PJ. (... ) Ils se détruisent eux-mêmes.Éna dimounn kot loposision pé trouv sa sinéma pé alé la. Ils se ridiculisent eux-mêmes. On ne peut pas prendre le lion, le requin, le coq et le corbeau et on les met dans un seul panier. (... ) Pas besoin d'eux pour faire le jeu du gouvernement. (... ) J'ai toujours dit que les palabres, les faussetés, les démagogues, ce que je lis dans certaines presses, cela passe au-dessus. Je me concentre sur le développement, le progrès du pays. J'ai une équipe soudée, qui regarde dans la même direction. À la fin, c'est le bilan qui est important. Non pas les faussetés qui ont été racontées. (... ) Dans tous les partis politiques sauf les bornés, les suiveurs, il y a une certaine tendance qui utilise leurs méninges, raisonne et trouve la démagogie de l'opposition. Ils voient un peu plus clair."

Démission de Jenny Adebiro et les "Koz Koze"

"Elle va dans le sens de tout ce que j'ai dit. Un parti comme le MMM disait hier que c'était la faute de Ramgoolam s'il a perdu les élections générales. Après il dit être disposé à faire un rapprochement avec le PTr sans Ramgoolam. Apré dir Ramgoolam inn korek kav aksepté li. À trois ans des élections, le MMM et le PTr ont fini de distribuer des postes de Premier ministre, de Speaker. Ce sont des positions fantômes. C'est un zigzag. Quelle crédibilité de Paul Bérenger ? Je trouve cela déplorable quand on écoute ses commentaires sur les Chagos alors que nous menons un combat extraordinaire. Je suis fier aujourd'hui que notre drapeau flotte sur une île de l'archipel. Touzour zot pu truv ena a dir. Adebiro mo sipozé inn trouv tousala ek mo siposé linn dir pa kav kontinié."

Chagos

"L'Angleterre dit qu'il faut le Rule of Law, qu'il faut respecter les institutions internationales. En Ukraine, il dit qu'il faut res- pecter l'intégrité territoriale d'un pays seulement ici ils ont encore de la souveraineté. Ils font pitié. Encore une fois où est leur crédibilité ? Je dis ça pour le gouvernement conservateur de Boris Johnson. C'est lamentable mais le monde jugera. (... ) J'espère que l'Angleterre commencera à appliquer les principes qu'elle a toujours défendus."

Le retrait du quadricolore par l'Angleterre

"Si l'Angleterre enlève le drapeau, non seulement ce sera une provocation, elle démontrera qu'elle viole encore une fois la loi internationale. Qu'elle ne respecte pas le jugement des hautes instances juridiques mondiales. Eski Angleterre pou vinn démontré li pé servi lafors plis ki lalwa? Sé lafors ki pou vinn dominé lor larézon, lor lalwa? Nous ne savons pas ce que fera l'Angleterre mais nous sommes légitimes. Nous sommes dans notre droit."

Téléphone portable, héroïne à la prison de Melrose

"Je suis très concerné. Je suis d'accord que c'est alarmant. (... ) Il faut faire une enquête. Nous espérons déterminer qui n'a pas fait son travail. Nous agirons là où il faudra prendre des actions nécessaires."

Boutade du PM sur la McLaren

"Mo invit zot pou sa tibout sémin pratikab-la vinn dan mo McLaren. Fer enn ti létour si éna volonter."