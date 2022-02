Congo-Kinshasa: Sous le Haut Patronage du Premier Ministre/RDC - Muyaya et Kolongele lancent la charte graphique et le portail de la République

Patrick Muyaya et Désiré Cashmir Eberande Kolengele, respectivement Ministres de la communication et médias ainsi et du numérique ont procédé, lundi 14 février, dans la salle ShowBuzz à Kinshasa, au lancement officiel de la charte graphique du gouvernement et du portail de la République. Au cours de cette cérémonie patronnée par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, il a été révélé que l'issue de ces deux grandes réalisations consiste, d'une part, à uniformiser les structures de l'Etat dans leur présentation. D'autre part, à fournir des informations sur la RDC et toutes les institutions de la République à travers des recherches sur internet. Bien plus, ceci va rassembler toutes les institutions à travers une identité unique de la RDC. C'était en présence de quelques membres du Gouvernement et autres invités de marque.

Ce rendez-vous, qui a connu deux temps forts avec des détails livrés par les deux ministres, constitue l'un des grands défis pour la communication interne et externe de la RDC et la réponse de celle-ci aux enjeux du numérique.

Charte graphique

Concernant cette charte graphique du gouvernement dit la marque d'Etat, il a été énuméré et expliqué les éléments de sa composition. Il s'agit de : bloc armoiries disposé toujours à gauche de la composition, la ligne d'Etat composé de la barre tricolore verticale (couleurs du drapeau) et l'intitulé qui renseigne sur la structure émettrice (ministère).

D'après Patrick Muyaya, l'une des missions majeures de l'usage de la marque d'Etat est l'uniformisation dans la présentation des structures de l'Etat. Pour ce faire, tous les ministères porteront désormais le bloc-armoiries avec la mention " Le Gouvernement " en plus de la ligne d'Etat verticale, seul l'intitulé " Ministère " change. Ce changement impose, ipso facto, l'uniformité d'usage dans tous les documents et supports tels que les imprimés, le web et les audiovisuels. Il s'agit également des présentations PowerPoint, des panneaux, des écriteaux, des fonds de scène, des signatures web, des présentations Facebook et des sites internet.

Cette innovation qui engage le ministère de la communication, participe également à la sécurisation et à la lutte contre les faux. A cet effet, le QR code présent dans le document permet, d'une part, de renseigner sur l'origine du document, la date de l'émission voire celle de la délivrance, le service qui l'a délivré. D'autre part, facilite l'archivage et la numérisation des documents.

"Avec nos équipes, nous étudions comment placer le QR code pour permettre à ceux-là qui voudront vérifier les informations de nos cartes de visite de les faire rapidement avec leurs téléphones portables. Après cette étape, nos équipes techniques travailleront avec nos cabinets ministériels et enfin, avec nos administrations publiques de manière générale", a dit Patrick Muyaya.

D'après le ministre du numérique, Désiré-Cashmir Kolongele, la République Démocratique du Congo sera désormais rencontrée à travers le site www.republique.cd

Ce portail est un répartiteur, un hub transactionnel et d'entrée sur la République Démocratique du Congo présenté sur base de la Constitution. Il est décrit clairement dans ce portail l'histoire du pays, sa géographie ; ses institutions et son patrimoine culturel, sa faune et sa flore ; ses richesses en sol et en sous-sol ; sa capacité à attirer les investissements et autres.

Republique.cd sera donc à cet effet, un carrefour de tous les sites web de différents ministères du gouvernement congolais qui porteront désormais le nom de domaine gouv.cd. A titre illustratif, communication.gouv.cd, numerique.gouv.cd, culture.gouv.cd, etc.

Par ailleurs, il sera créé un logiciel ou une application comprenant des onglets dans lesquels sont longées les informations sur le pays.

Soulignons que le même lundi, le Premier ministre Sama Lukonde qui a patronné le lancement de ces deux gros chefs-d'œuvre, a procédé à la remise symbolique du matériel aux ministres présents. Il s'agit de la VPM à l'environnement, Eve Bazaïba, Guy Loando de l'Aménagement territorial et de Didier Budimbu aux hydrocarbures. Quelques administratifs présents à cette cérémonie ont également bénéficié de cette remise symbolique par le chef du gouvernement.