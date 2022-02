Algérie: Humanitaire - Le président de l'IFRC annonce l'ouverture d'un bureau régional en Algérie

Alger — Le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Francesco Rocca, a annoncé mardi, à Alger, l'ouverture d'un bureau régional en Algérie dans le cadre du renforcement du partenariat avec le Croissant Rouge algérien (CRA).

Lors d'une rencontre organisée par le CRA, rassemblant les présidents du CRA dans les 58 wilayas du pays et les partenaires nationaux et internationaux du croissant rouge algérien, M. Rocca a salué les efforts fournis par le CRA et le travail "remarquable" accompli depuis sa création en 1956, jusqu'à aujourd'hui.

"Nous avons besoin de leaders pour mener à bien notre travail, c'est pour cette raison nous allons ouvrir un bureau régional ici, en Algérie pour apporter davantage notre aide et soutien au CRA", a-t-il déclaré.

Exprimant sa reconnaissance envers le travail du CRA durant plusieurs décennies à l'échelle nationale et internationale, M. Rocca a "réitéré la disposition de son instance à soutenir le CRA dans tous les aspects et à renforcer sa présence dans toute la région, y compris en Algérie".

Il a par ailleurs, souligné le "rôle important des acteurs locaux" dans le travail humanitaire, qui constitue "la base de toutes les organisations notamment celle de la Croix rouge italienne" dont il est le président.

Pour sa part, la présidente du CRA Mme Saïda Benhabyles a qualifié la visite du président de l'IFRC en Algérie d'"évènement historique", car il s'agit de la première visite en Algérie d'un président d'organisation humanitaire internationale.

Cette rencontre a vu notamment la présence de l'Ambassadeur de la Confédération de Suisse en Algérie, Lukas Rosenkranz, du Représentant de l'Ambassadeur d'Italie en Algérie, Antonio Poletti, mais aussi les représentants de plusieurs organisations onusiennes et délégations accréditées en Algérie à savoir: le Programme alimentaire mondiale (PAM), le Haut Commissariat pour les réfugiés (UNHCR), Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et l'organisation internationale pour les migrations (OIM).

M.Rocca qui effectue une visite de trois jours en Algérie, a été reçu dans la matinée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, avec lequel a-t-il dit, a eu des discussions riches et fructueuses sur la question des réfugiés et des migrants.

Mercredi, il se rendra avec sa délégation ainsi qu'avec tous les représentants des organisations onusiennes et le CRA aux camps des réfugiés sahraouis à Tindouf.

Francesco Rocca est le président national de la croix rouge italienne, un rôle qu'il occupe à ce jour parallèlement à ses fonctions de président de l'IFRC.

La Fédération est le plus grand réseau humanitaire au monde, soutenant l'action locale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge dans plus de 192 pays. Basée à Genève, elle rassemble près de 14 millions de volontaires pour le bien de l'humanité.

En novembre dernier la Fédération avait lancé un appel d'urgence pour aider le Croissant rouge algérien à fournir une assistance à près de 42.000 personnes affectés par les incendies de forêts qui ont ravagé le nord-est du pays.