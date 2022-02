Algérie: Loi relative à l'AAST - Un texte de grande importance, des lacunes à corriger

Alger — Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont affirmé, mardi, que le projet de loi relatif à l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST) "revête une grande importance", relevant "quelques lacunes" à remédier.

Lors du débat du projet de loi définissant l'organisation, la composante, le fonctionnement et les missions de l'AAST, présenté auparavant par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, les députés ont estimé que cette loi "ne découle pas d'un diagnostic réaliste de la situation algérienne", exprimant leur crainte quant à la sollicitation des universitaires de nationalités étrangères.

Les députés ont également signalé l'existence d'un "conflit" entre le rôle de l'Académie et celui Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, appelant à élargir ses missions aux différents domaines dont les sciences humaines, au lieu de se contenter des domaines des technologies. Ils ont en outre exprimé leur refus de donner la qualité de membre à vie.

Dans ce cadre, le député Mohammed Amine Mebrouki a évoqué "l'interférence et le conflit" des missions de l'Académie avec celles du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, ainsi que des conseils scientifiques des universités et de la Direction générale centrale au ministère, soulignant que "la majorité des articles sont plus à caractère procédural que de contenu et d'objectifs".

Evoquant la composition des membres de l'Académie, M. Mebrouki a exprimé son rejet de la nomination de 46 membres avant la promulgation de sa loi, proposant la répartition du nombre de membres équitablement entre les différentes sciences et savoirs et de ne pas laisser aux 46 membres le soin de choisir le reste des experts.

Concernant les résultats de l'Académie, le député a proposé que les rapports établis ne soient pas "seulement à titre consultatif, mais qu'ils soient obligatoires car ils sont établis par des experts et des spécialistes dans différents domaines".

Pour sa part, le député Mohammed Mir a appelé à la nécessité d'"activer" la recherche scientifique en Algérie en vue de "promouvoir" l'investissement national à travers la concrétisation sur le terrain des projets de recherche scientifique générateurs de richesses en mettant tous les moyens matériels et humains pour parvenir à cet objectif.

Pour ce faire, le député Mir a plaidé pour la recherche des mécanismes de financement des banques publiques et privées, et ce, à travers "la création d'un fonds national dédié au financement des projets stratégiques en renforçant le rôle des maisons de la recherche scientifique", suggérant, en outre, l'ajout de la spécialité vétérinaire à l'Académie dans l'objectif de multiplier la richesse animalière et de préserver la santé publique".

De son côté, et après avoir rappelé que l'Académie fonctionnait depuis sa création en 2015 à un rythme lent, le député Djouada Ahmed Lakhdar s'est interrogé sur la raison de l'élection des membres par leurs pairs.

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'impératif de mettre en place une diversité et une justice dans la sélection des membres, et ce, au vu des compétences que recèle l'Algérie dans toutes les régions à même de renforcer l'unité nationale et le sentiment de justice dans l'Algérie nouvelle.

Selon le même responsable, la création d'une académie scientifique en mesure de jouer un rôle consultatif objectif et réel consiste à mettre en place des lois propices permettant de garantir des niveaux suffisants de l'indépendance de l'activité de l'Académie et d'autres lois de protection à même de préserver cette indépendance de toute pression extérieure en vue du développement du pays.

Pour sa part, et après avoir déploré le fait de ne pas avoir évoqué l'expérience de l'Académie depuis sa création afin de savoir si elle a atteint son objectif, son impact sur la société et ses relations avec les autres conseils, le député Salah Djaghloul s'est interrogé sur les normes et les conditions adoptées pour choisir ses membres.

De son côté, le député Djamel Koreich a appelé à la création d'antennes régionales à même de rapprocher l'Académie de tous les chercheurs éminents dans le souci de faciliter l'orientation de ses activités et de créer des centres d'innovation afin d'encourager les chercheurs éminents à présenter des idées de projets innovants, outre la publication d'un magazine scientifique compte tenu de son importance au sein des jeunes".