Algérie: Gel taxes et impôts sur produits alimentaires - Satisfaction des commerçants et citoyens

Alger — Des citoyens, des commerçants et plusieurs organisations ont salué, mardi, à travers le pays, les récentes décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à protéger le pouvoir d'achat du citoyen en gelant taxes et impôts sur certains produits alimentaires de large consommation.

A l'Ouest du pays, le coordinateur de wilaya de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens (UNCAA) à Tissemsilt Mahroug Benyahia a affirmé que la décision de geler les taxes et les impôts était "sage" car visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens notamment ceux à faibles revenus". Il a estimé que la stabilité des prix et la disponibilité des produits de large consommation développeront le commerce de manière régulière et fluide.

De son côté, le président de l'association de wilaya de défense des droits des consommateurs et de son environnement, Mohamed Mimouni, considère que la décision aura un impact "positif" sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Pour le secrétaire de wilaya de l'UNCAA de Aïn Temouchent, Farid Meliani, la décision de geler toutes les taxes sur certaines produits alimentaires de large consommation "permettra de redynamiser l'activité commerciale après la phase de récession récemment enregistrée en raison de la flambée des prix et de la pandémie Covid 19".

Pour sa part, le chef du bureau de wilaya de l'APOCE à Ain Temouchent, Farid Saidi, a estimé que cette décision "intervient à point nommé pour freiner la souffrance du consommateur, d'autant plus qu'elle a été prise avant le mois de Ramadan" mais aussi " pour conforter les Algériens face à la baisse des revenus de plusieurs familles en raison de la crise sanitaire".

Le président de l'APOCE à Sétif, Azeddine Chenafa a dit s'attendre à une baisse des prix de certains produits de large consommation, comme les pâtes, l'huile et le sucre, après la décision du président de la République, susceptible "d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen" et de "mettre fin à la flambée démesurée des prix des produits alimentaires de large consommation".

Le représentant de L'UGCAA au bureau d'El Eulma (W. Sétif), Raouf Brahimi a affirmé que la décision de gel des impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large consommation, dont la liste sera ultérieurement arrêtée "sert l'intérêt du citoyen".

Lire aussi: Dernières décisions du Président Tebboune: des mesures sages et courageuses

Dans les wilayas du centre, le représentant de l'association Sawaed Al Ihsan de Blida, Mohamed Feraoui a souligné que la situation prévalant en Algérie en raison de la propagation de la pandémie (Covid-19) a impacté négativement sur le pouvoir d'achat du citoyen, arguant que ces décisions " interviennent au moment opportun et contribueront certainement à améliorer le pouvoir d'achat des familles ".

Le président de l'APOCE à Blida, Kamel Azzoug a salué cette mesure qui aboutira à "des résultats positifs pour le consommateur et le commerçant et contribuera dans une large mesure à relancer le marché après la stagnation enregistrée les derniers mois".

Pour sa part, le président du bureau de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE) à Tipasa, Hamza Belabes a indiqué que "la balle est désormais dans le camps des services de contrôle, notamment des impôts et du commerce", soulignant qu'ils avaient un rôle clé dans l'application de la décision.

Pour M. Belabes, "la décision aura un impact positif sur le consommateur, le fabricant, le producteur ainsi que les commerçants de vente en gros et en détail". "Cette décision est à même d'organiser et de réguler le marché car elle lutte contre la spéculation et favorise la compétitivité et l'esprit d'initiative chez les industriels et les producteurs", estime-t-il.

Pour ce qui est des modalités de mise en oeuvre de cette décision, M. Belabes affirme que "la responsabilité incombe au ministère du Commerce, appelé à mettre en place des mécanismes modernes pour le contrôle de la ligne de commercialisation en recourant aux avancées technologiques et l'appui des dispositifs d'Etat".

Approchés par l'APS, plusieurs citoyens se sont félicités unanimement de cette décision la qualifiant de courageuse.

C'est une décision qui est à même de préserver la dignité du citoyen à faible revenu et protéger son pouvoir d'achat en mettant fin à la flambée des prix, ont-t-ils fait savoir.

Le président de la République avait ordonné, dimanche dernier, le gel de tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires.

Le Président a instruit le Gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à leur stabilisation.