Afrique: L'Union africaine salue la subvention de 11,48 millions de dollars du Fonds africain de développement pour renforcer la mise en œuvre de l'Agenda 2063

Libreville — La Commission de l'Union africaine bénéficiera bientôt d'une subvention de 11,48 millions de dollars du Fonds africain de développement pour renforcer sa gouvernance et lui apporter un soutien institutionnel.

L'approbation de cette subvention, qui s'inscrit dans le volet "financement des biens publics régionaux" du Fonds, est intervenue quelques jours avant la 35e session ordinaire de l'Union africaine, qui s'est achevée dimanche dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Le 3 février, le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, et la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Monique Nsanzabaganwa, lors d'une rencontre en marge de l'assemblée, ont discuté de l'avenir et des défis de l'organisation. Dr Nsanzabaganwa a exprimé la profonde gratitude de son institution pour cette subvention.

La subvention contribuera au projet de renforcement des capacités institutionnelles de l'Union africaine, un programme conçu pour améliorer la capacité de la Commission de l'UA à piloter l'Agenda 2063.

L'Agenda 2063 est la vision de l'Union africaine pour " une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale ". Il comprend des programmes pour stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et conduire à une transformation rapide du continent.

En 2017, la Commission de l'UA a lancé un vaste processus de réforme institutionnelle afin de rendre l'institution plus agile, plus efficace et plus autonome financièrement. Le projet poursuivra ces réformes en modernisant ses systèmes et en améliorant ses capacités de planification, de coordination et de prestation de services.

Dr Nsanzabaganwa a déclaré que les fonds alloués couvriront trois principaux volets : le renforcement institutionnel ; la planification et la coordination des politiques, ainsi que la fourniture de prestations de services ; et la gestion de projet. En outre, le projet comprend d'importantes garanties environnementales et sociales ainsi que des considérations liées à la dimension de genre.

Une partie des fonds sera allouée aux pratiques de réduction des risques de catastrophes et aux mécanismes d'adaptation au changement climatique de la Commission de l'UA. Le soutien aux femmes comprendra l'élaboration des lignes directrices et du tableau de bord de la Commission en matière d'intégration de la dimension de genre et de la jeunesse, ainsi que des activités connexes, en plus du soutien à la réforme institutionnelle de l'Union africaine.

La Banque africaine de développement est un partenaire de longue date du programme de développement de l'Union africaine, soutenant des projets tels que son programme d'Agence de développement -- NEPAD pour le développement des infrastructures en Afrique. Elle soutient également le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies et le programme Climat pour le développement en Afrique.