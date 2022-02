Madagascar: Antsiranana / Projet Peace Building Fund - Réduire la violence, l'insécurité et la délinquance juvénile

Réduire la violence, l'insécurité et la délinquance juvénile, dans le cadre du projet des Nations Unies Peace Building Fund (PBF) Vanille mis en œuvre conjointement par l'OIT, l'UNFPA et l'UNICEF afin de réduire la violence, l'insécurité et la délinquance juvénile dans les régions SAVA et DIANA, une cérémonie de remise d'attestation à 100 jeunes dont 5 filles et 95 garçons s'est tenue ce 10 février 2022 au Centre de Formation Technique et Professionnelle de la SECREN à Antsiranana. Ces jeunes ont terminé une formation professionnelle qui les aiderait à s'insérer dans le monde du travail ou plus précisément du travail décent.

Différentes autorités locales. La cérémonie a été honorée par la présence de Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Député de Madagascar élu dans la région DIANA, Madame la Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, de Monsieur le Gouverneur de la Région DIANA, de Monsieur le Préfet d'Antsiranana, de Monsieur le Directeur du Bureau de l'OIT pour Madagascar, de Monsieur le Maire de la Commune urbaine d'Antsiranana, de la Présidente et des membres du CRAP (Comité régional d'appui au Projet) ainsi que des différentes autorités locales et des parents des bénéficiaires. Une forte présence des autorités dans l'appui du Projet PEACE BULDING FUND.

Les formations de trois mois en électromécanique, plomberie, infographie, maçonnerie, tôlerie, tuyauterie, moteur, citoyenneté et civisme permettront aux jeunes de pouvoir chercher un emploi ou de créer leur propre entreprise et espérer un meilleur avenir vulnérables.

Il est à rappeler que ces 100 jeunes sont des jeunes filles et garçons vulnérables qui ont abandonné l'école à cause des difficultés financières de leurs parents, qui ont été abandonnés par leurs parents et laissés à leur grand-mère et qui sont à risque d'être attirés par la violence et la délinquance pour subvenir à leurs besoins.

La formation arrive à point nommé pour donner de l'espoir à ces jeunes et les motiver à travailler pour leur développement socio-économique et aider leur famille.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture de la remise officielle des attestations, Madame le Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriella Rahantanirina VAVITSARA, a exprimé sa joie et sa reconnaissance à l'endroit des jeunes qui ont persévéré et sont arrivés au terme de leur formation. " L'insertion des jeunes dans le monde professionnel est l'un des facteurs qui permet de réduire le taux de la délinquance et favorise le maintien de la paix.

O.I.T. Ainsi, l'existence des différentes formations professionnelles aide à orienter les jeunes dans leur choix de carrière." a-t-elle affirmé.

Monsieur Coffi AGOSSOU, Directeur du Bureau de Pays de l'OIT pour Madagascar, a quant à lui conscientisé les jeunes qu'ils sont les vecteurs de la paix dans leur région. " La mission principale de l'Organisation internationale du Travail que je représente est d'œuvrer pour la PAIX SOCIALE. En vous choisissant comme bénéficiaires de la formation auprès du Centre de Formation de la SECREN, vous avez un rôle de vecteur de la paix. La formation qu'on vous a donné est complète et vous permet d'assumer pleinement cette responsabilité. Si vous avez remarqué, on vous a appris non seulement des enseignements techniques mais aussi d'instruction civique et de l'éducation à la citoyenneté. Ces modules ont été justement développés pour vous permettre d'être actifs et donner de bons exemples de jeunes responsables et de confiance au sein de votre communauté. " a-t-il dit.

Il n'a pas manqué de féliciter les autorités locales pour leurs efforts louables à réduire la violence et la délinquance des jeunes dans cette partie Nord de Madagascar.

Ensemble pour sortir nos jeunes des situations à risques qui pourraient mettre en danger leur avenir .