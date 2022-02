Ile Maurice: Le chanteur Lin a-t-il été censuré par la MBC ?

Les paroles sont engagées, fortes, percutantes et traversent les générations. C'est la plume du chanteur Lin, parti trop tôt et qui a laissé derrière lui des chansons d'anthologies et des fans qui pleurent encore sa disparition. Néanmoins, semble-t-il que la dernière chanson de Lin, Sa pa zot traka, en collaboration avec le chanteur Désiré François, ne passait pas sur les ondes de la chaîne de radio et télévision nationale. La raison : les paroles jugées trop "directes" selon Kenny Seenien, ami de Lin.

"Zot ti dir ki bann parol la pé mansionn Lakwizinn", explique Kenny Seenien. Ce dernier a dû mettre en avant le fait que la chanson est aussi un hommage à Lin. "La chanson ne figurait même pas dans le classement des disques de l'année", souligne Kenny, qui précise que le problème a pu être résolu au final car, depuis janvier, la chanson est diffusée sur les chaînes de la MBC.

Le directeur général de la MBC, Anooj Ramsurrun, nie catégoriquement l'affaire et précise que la chanson passe bien sur les ondes. "Pourquoi on ne passerait pas cette chanson ? Elle parle de souffrance. Il n'y a pas de raison de pas diffuser cette chanson", a déclaré Anooj Ramsurrun, qui ajoute que depuis janvier, la chanson joue quotidiennement sur la MBC.

"Il y a peu, deux artistes sont venus me voir, dont Zanzak Arjoon, pour demander que plus de considération soit accordée au vainqueur des disques de l'année. J'ai pris la décision de donner des cash prizes aux gagnants dans la catégorie locale et bhojgpuri, soit Rs 25 000 au premier des catégories", a ajouté Anooj Ramsurrun.