Ile Maurice: Covid-19 - Raconte-moi les gestes barrières

À la télévision, en famille, sur le Net, partout, on ne parle plus que du Covid-19. Venu de Chine, ce nouveau coronavirus a fait le tour de la Terre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les écoles étaient fermées pendant plusieurs mois. Avec le retour des classes en présentiel, les cas positifs n'ont cessé d'être détectés dans les écoles. Il ne faut pas paniquer, parce que pour beaucoup d'enfants cela ne reste qu'une grippe, mais on peut tomber très malade comme ne rien avoir du tout, ce que l'on appelle "asymptomatique" et être contagieux. Alors, tu dois prendre davantage de précautions. Virus oblige, tu vas devoir faire plus attention à l'école.

Les bons gestes à adopter à l'école et ailleurs

Il te faut tousser dans le pli de ton coude, te moucher dans des mouchoirs en papier et les mettre immédiatement dans la poubelle après usage.

N'oublie pas de te laver les mains régulièrement.

Utilise autant que possible du gel hydro-alcoolique pour te désinfecter les mains.

Il te faut te tenir à 1m50 des personnes infectées par le virus ou des gens que tu ne connais pas (que tu croises en route ou dans les transports en commun).

Tu dois bien porter ton masque.

Tu dois éviter de te toucher le visage, les yeux, les narines ou la bouche.

Hormis le fait d'aller à l'école, il vaut mieux rester à la maison le plus possible pour éviter d'entrer en contact avec des porteurs de virus.

Comment savoir si tu l'as contracté ?

Malgré toutes les précautions, il se peut que tu aies baissé ta garde et que tu aies contracté le Covid-19. Comment le savoir ? Par l'apparition de symptômes. On tousse, on est très fatigué, on a de la fièvre et on a des difficultés à respirer mais on n'a pas toujours tous ces symptômes en même temps, un peu comme la grippe. Pour la plupart des gens, y compris les enfants, ce coronavirus n'est pas dangereux. Ils se sentiront mal pendant une courte période avant de se rétablir complètement. Mais pour d'autres, comme les personnes âgées et les personnes qui ont de graves problèmes de santé comme le diabète, des maladies cardiaques ou de l'asthme, le risque d'être très malade est plus important. C'est pour cette raison que ces personnes plus à risque font beaucoup d'efforts pour être moins en contact avec les autres pour le moment.

Est-ce vrai que les enfants ne tombent pas malades ?

C'est faux. Tout le monde risque d'attraper le nouveau coronavirus car personne n'est immunisé. Cela veut dire que personne n'a encore eu le temps de développer ses défenses immunitaires contre ce virus et qu'on n'a pas encore inventé le vaccin qui nous protégera de lui. Donc, le mot d'ordre est de suivre les consignes susmentionnées et de respecter les gestes barrières.

Rappel des faits

Le Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus. C'est un microbe invisible à l'oeil nu. Au microscope, on voit qu'il est entouré d'une petite couronne (corona). Il est très contagieux. Il peut causer un simple rhume mais aussi être mortel pour certaines personnes. Le virus se transmet d'une personne à l'autre par des gouttelettes respiratoires que l'on projette en toussant, en éternuant, en crachant ou en postillonnant. Ces gouttelettes remplies de virus peuvent aussi se déposer sur des surfaces comme les interrupteurs, les poignées de porte, les téléphones portables qu'une autre personne touchera à son tour.