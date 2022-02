Ile Maurice: Lucy Lemasson torturée - Gregory Suntah nie les faits

Il avait été admis à l'hôpital Victoria, à Candos, vendredi après sa comparution au tribunal de Bambous pour séquestration. Gregory Suntah, âgé de 23 ans, s'était plaint d'être souffrant. La police l'a alors conduit à l'hôpital où il a été placé sous observation. Le jeune homme a pu quitter l'établissement lundi. L'habitant de Flic-en-Flac a été auditionné formellement hier par la police de la localité. Il réfute les accusations que son expetite amie Lucy Lemasson a formulées contre lui.

Il a, cependant, admis avoir eu une petite dispute avec la jeune femme lorsqu'il a appris qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Gregory Suntah dit avoir giflé Lucy Lemasson, qui lui aurait à son tour donné un coup de pied aux parties intimes. Pris de douleur, il a, dit-il, laissé Lucy Lemasson seule et s'est rendu dans le salon. Il affirme d'ailleurs ne pas savoir à quel moment la jeune femme est rentrée chez elle.

Gregory Suntah estime aussi que Lucy Lemasson n'a pu sauter du deuxième étage de l'immeuble. Il nie avoir séquestré et agressé son ex à coups de couteau ou de l'avoir brûlée avec une cigarette. Il a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel.

Lucy Lemasson, 19 ans, a porté plainte à la police le 2 février et accuse son expetit ami de l'avoir séquestrée et torturée. Elle a fait le récit de son calvaire sur les réseaux sociaux. La victime, une habitante d'Albion, dit s'être rendue chez son ex le 1er février pour aider ce dernier à surmonter leur rupture. Son présumé agresseur l'aurait forcée à avaler des somnifères. Elle dit avoir pu s'échapper lorsque Gregory Suntah s'est endormi. Elle aurait sauté du deuxième étage de l'immeuble pour échapper à son bourreau.