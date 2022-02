Tunisie: La promotion touristique lancée à l'international

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat se prépare à la reprise de l'activité touristique pour la saison estivale 2022.

Il mène, depuis le début de l'année, des campagnes de communication pour promouvoir mondialement la destination Tunisie et assurer une forte affluence de touristes étrangers après une baisse sans précédent des arrivées touristiques en 2020 et 2021 par rapport à 2019, et des pertes financières colossales. Une reprise qui s'annonce dans les meilleures conditions. Une prestation dans laquelle, Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme, avance tous les arguments en faveur de la reprise de confiance des Français, des Russes, des Allemands, des Tchèques, des Espagnols et autres nationalités, en la destination touristique Tunisie.

Le ministre a effectué plusieurs rencontres à distance via la plateforme numérique avec des tour opérateurs de plusieurs pays (France, Espagne, Tchèquie, Allemagne... ), des opérateurs et des représentants des fédérations et des représentants des agences de voyages (Ackecr, EDV, DRV, Seto, Ceav... ) en vue d'activer la reprise touristique avec ces marchés. Une reprise très attendue pour les professionnels du secteur qui insufflera certainnement un brin d'optimisme pour tous ceux qui exercent dans ce domaine qui subit depuis plus de deux ans les aléas de la crise sanitaire. En Tunisie, comme dans toutes les destinations touristiques du monde, ce levier stratégique de l'économie s'est vu fortement pénalisé par l'impact de la crise pandémique.

L'apparition de nouveaux variants, les mesures restrictives et la suspension des liaisons aériennes... autant de facteurs ayant atténué sensiblement la performance du secteur.

Rattraper les deux hautes saisons ratées des années 2020-2021, tel est l'objectif du ministère de tutelle et des professionnels qui ont toutes les chances de réussir ensemble ce challenge et rebooster leur activité.

Le ministère poursuit, par ailleurs, ses efforts d'accompagnement des entreprises touristiques touchées par la pandémie à travers un programme de soutien spécifique. L'engagement étant de combler le manque existant dans ce sens.

Pour entretenir le désir de visiter la Tunisie et peaufiner les atouts marketing pour la prochaine saison estivale 2022, les acteurs touristiques se mobilisent déjà pour mettre en place une feuille de route qui vise à dynamiser le tourisme après deux ans d'agonie. Plusieurs séances de travail et de concertation avec les représentants des différents métiers du secteur touristique (artisanat, agences de voyages, hôtellerie, restauration... ) se tiennent continuellement pour repenser le redémarrage de l'activité touristique dans les meilleures conditions possibles.