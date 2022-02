Tunisie: Revoilà Syam Ben Youssef

Syam Ben Youssef a récemment opté pour le club bulgare de Beroe Stara Zagora.

L'équipe bulgare en question occupe la 7e place du classement local après 19 journées disputées. A 32 ans accomplis, l'ancien arrière de l'EST poursuit, donc, une carrière riche en destinations diverses telles que Caen, Kasımpasa, Denizlispor et le CFR Cluj.

Quid des droits TV ?

La FTF et le bouquet Al Wataniya tiendront-ils un accord qui puisse satisfaire les deux parties ? Ce faisant, les discussions ont repris en ce sens, alors qu'auparavant, la FTF avait cédé un lot de ces droits à une société de production qui avait conclu un accord avec la chaîne Hannibal TV pour la diffusion de deux matches lors de chaque journée de la Ligue 1. On s'attend toutefois à ce qu'à terme, la situation se décante et que la collaboration entre les deux parties reprenne.

C1 : Balbouli et Ben Romdhane à l'honneur

La CAF a récemment communiqué la composition du Onze type de la 1ère journée aller de la phase des groupes. Le portier de l'Etoile Sportive du Sahel, Aymen Mathlouthi, alias Balbouli, auteur d'un arrêt décisif sur penalty, et le stratège de l'Espérance Sportive de Tunis, Mohamed Ali Ben Romdhane, figurent en bonne place dans l'équipe type. L'arrière international algérien de l'ESS, Houcine Benayada, fait également partie du Onze choisi.

CSS : le retour de l'âme

L'exécutif du Club Sportif Sfaxien a lancé la campagne "Le retour de l'âme du CSS " destinée à ses fans. Le but est de rassembler les supporters et collecter les fonds nécessaires pour tordre le cou à la crise financière qui secoue le CSS. Des billets de soutien de 5, 100, 500 et 1.000 dinars ont ainsi été émis et sont à la disposition des supporters à Tunis et à Sfax.Pour les fans à l'étranger, des billets de 30, 150 et 300 euros seront disponibles à travers le portail des Socios en Europe. Par ailleurs, un compte bancaire spécial a été créé pour recevoir les dons. Des virements permanents pour une durée de trois mois et d'une valeur mensuelle de 25, 50, 100 et 200 dinars pourront également être effectués.Enfin, tout participant qui propose 500 dinars de don recevra un maillot dédicacé par Hatem Trabelsi. Aussi, tout supporter qui allongera 1.000 dinars recevra un maillot au nom de feu Hamadi Agrebi.

Nabil Maâloul ne brandira pas la Supercoupe du Koweït

Le Koweït Sporting Club, coaché par Nabil Maâloul, s'est incliné face à Al Arabi, aux tirs au but, lors de la supercoupe du Koweït. Taha Yassine Khenissi a participé au match.

La Guinée organisera-t-elle la CAN 2025 ?

La Guinée doit normalement accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2025. Sauf que ce pays d'Afrique de l'Ouest accuse énormément de retard dans la construction des nouveaux sites sportifs promis. La CAF pourrait même à terme actionner le plan B, et s'en remettre à l'Algérie, voire le Maroc ou l'Afrique du Sud pour organiser l'événement. Attendons voir. Rappelons que la CAN 2023 aura lieu en Côté d'Ivoire.