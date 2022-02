Tunisie: Les Aghlabides retrouvent leur jeu - La JSK monte en grade

La Chabiba gagne et rassure.

Après une période de doute à cause de la décision du départ du coach Othman Chehaïbi et la défaite de la semaine dernière face à l'ASD, les Aghlabides ont glané une victoire méritée face à l'ESJ. Le nouveau coach Salem Guédhami a choisi de revisiter les choix techniques et le positionnement de ses protégés. Ces changements se sont avérés payants dès le début de la rencontre. En effet, les camarades de Hazgui ont été actifs en effaçant facilement leurs défenseurs directs pour porter le danger devant. Toutefois, c'est la finition qui manquait à Mouelhi (35') face au gardien Chérif.

Pour sa part, Aloui toucha du bois à la (40'). Le dispositif était bien en place et l'évolution des joueurs avec la balle bien organisée. L'animation offensive était limpide. La présence de Fezzani, Gardabbou et Aloui, derrière Mouelhi, donnait des résultats rapides et améliorait considérablement la domination de la JSK en phase offensive.

Efficacité retrouvée

Après la pause, le technicien kairouanais demanda à ses protégés de se concentrer en attaque. La domination aghlabide est bien vite confirmée par les actions répétitives des Gardabbou, Aloui et Fezzani. Un corner est botté par Fezzani, le défenseur Harbi fait dévier la balle dans les filets de Chérif pour ouvrir le score et libérer ses camarades de la tension (66'). Les locaux ont avancé d'un cran pour égaliser, mais ils se sont heurtés à une défense solide dirigée par un gardien vigilant, Hazgui, qui a rassuré ses camarades par ses parades face aux tirs de Mejri et Troudi. L'expulsion de Hazgui pour somme d'avertissements n'a pas déstabilisé la défense aghlabide qui a mérité sa victoire. Et le coach Salem Guédhami de souligner : " Notre groupe a affiché une application des consignes en défense et en attaque. Les nouvelles recrues, Gardabbou et Aloui, ont redonné de l'équilibre à leurs camarades. C'est très important d'harmoniser l'équipe afin de retrouver l'efficacité et dépasser les moments de doute". La Chabiba a rassuré ses fans par une victoire glanée à l'extérieur. En revanche, cette réussite ne doit pas cacher les approximations de certains joueurs. Le staff technique doit en tenir compte.